今夜轉冷 明晚北部驟降至15度

一週天氣預報

2025/03/03 05:30

〔記者林志怡、吳正庭／綜合報導〕二二八連假結束，今日入夜後要暫別好天氣。中央氣象署說明，今晚至本週末，台灣受鋒面通過與大陸冷氣團影響轉冷，明天北部、宜花白天氣溫下滑至廿度，入夜後降至十五度，冬衣不要急著收。

中央氣象署預報員張竣堯指出，今日白天各地仍相當溫暖，北部、東半部可達廿八至卅度，中南部甚至可能出現卅三度高溫，但因鋒面逐漸接近，中部以北、東北部及花東、恆春半島有零星短暫陣雨。

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週五清晨13度 週末恢復多雲到晴

張竣堯表示，今日入夜至週三清晨期間，鋒面緩慢通過台灣，大陸冷氣團緊隨在後，明天北部、宜花地區白天氣溫下滑為廿至廿四度，入夜後更降到十五至十八度。最低溫預計出現於週五清晨，各地氣溫只有十三至十六度。

鋒面通過後，雨勢更加明顯，今日入夜至週三清晨前，各地天氣濕冷，尤其西半部、東北部、東部地區及基隆北海岸地區，有機會出現局部較大雨勢。鋒面預計週三清晨逐漸離開台灣，週三白天至週五雨勢趨緩。

週六至週日因華南水氣逐漸遠離，各地多雲到晴，但各地仍受大陸冷氣團影響，氣溫回升幅度有限。

金門濃霧 打亂小三通、航班數千人行程

此外，昨為二二八連假最後一天，下午因濃霧來襲，金門小三通、往返台灣本島空中交通雙雙停擺，數千人行程被打亂。金門縣港務處表示，因霧氣導致海上能見度不佳，基於海上航安，金門、廈門及金門、泉州小三通自十六時卅五分起停航；金門尚義機場也因平流霧影響，自十六時五十五分起所有航班暫停起降。

到金門三天兩夜遊的旅客說，媒體日前才報導「老是害金門、馬祖飛機與船不能到」的平流霧，沒想到那麼快就遇到了，只好再多請一天假；另外，也有不少金門鄉親趁著三天連假前往廈門，因小三通停航，暫時受困對岸。

告別連假好天氣！今晚至週末各地將維持有雨天氣，週四晚間至週五清晨氣溫普遍只有13至16度。（記者叢昌瑾攝）

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