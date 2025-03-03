自由日日Shoot》「藥」命危機！藥事人力持續短缺 北部大醫院缺額最高30%

衛福部認為導入自動化調劑設備可助醫院藥師轉型。圖為台南市立醫院藥劑科智慧調劑檯。 （資料照，台南市立醫院提供）

2025/03/03 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕健保卅歲，醫療現場不只醫護人力吃緊，藥界觀察，大醫院藥事人力從去年下半年起至今持續短缺，尤其現在北部醫院缺額最高仍可達卅％，潛藏「藥」命危機。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，去年底藥事人員三萬七三九一人，以一萬九九九四人在社區藥局等藥事機構、比例約五成三最多，其次為一萬七二七八人在醫療院所執業、比例約四成六。

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不過，台灣臨床藥學會理事長張豫立表示，全台醫學中心及區域醫院藥事人力短缺仍普遍，尤其北部各醫院缺額維持五％至卅％之間，中南部雖有部分醫院招聘達滿額，卻也有缺額在十％以上者，顯示各區存在個別差異。

南北薪資拉近 返鄉執業變多

造成南北落差原因，張豫立指出，過去中南部藥學系學生畢業後，可能因「薪」情較佳而北漂就業，但這幾年中南部醫院逐漸調高薪資，與北部差距減少，加上北部生活成本較高，造成藥學生畢業後選擇回到故鄉執業。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，新冠疫情期間因口罩、快篩實名制，每天不少民眾出入藥局會順便採購其他商品，整體業績增加三成，吸引醫院藥師出走開藥局，全台從七千多家增至八千多家，但這樣的好光景轉趨黯淡，疫後紅利不再，且聘僱藥師成本提高，社區藥局已關掉三百多家，有些人力可能回流醫院。

不過，台大醫院藥劑部主任黃織芬則表示，目前沒有藥師回流醫院現象，各醫院仍招不到足額藥師。

醫院工作繁複 不易招募

張豫立分析醫院招募不易，主要是工作較繁複，尤其第一線調劑工作節奏快速又大量，加上教育訓練與醫院評鑑等諸多要求，若薪資福利又不如社區藥局，自然造成就職意願低及留任困難。藥師從不同場域離職後，一般較少回流醫院。

黃織芬指出，醫院病人複雜度高、新藥不斷問世須學習訓練，藥師還可能要肩負教學工作，當誘因不足以支撐身上重擔時，人力就外流。

衛福部持續推動醫院藥師轉型

衛福部次長林靜儀表示，目前持續推動醫院藥師角色轉型，與院方溝通把相對單純的點藥、發藥工作擴大導入自動化、智慧化設備輔助，並盡可能與社區藥局合作，減少調劑作業量，讓醫院藥師著重複雜用藥交互作用的教育與指導，更突顯專業價值，增加留任意願。

影響藥事人員至醫院任職因素

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