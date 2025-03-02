劉展岳在法國 突圍保住台語課程

劉展岳教法國人台語和台灣學，而為了保住「台語」課程不被改名字成「閩南語」課程，他笑說，在很多人的幫助下，成功智取「境外勢力」。（記者廖振輝攝）

2025/03/02 05:30

記者林曉雲／專訪

四十三歲的劉展岳是屏東萬丹人，人生規劃本來是在家鄉就近當老師，沒想到他成功當上老師，竟是在法國巴黎，教法國人台語和台灣學，而為了保住「台語」課程不被改名字成「閩南語」課程，他笑說，在很多人的幫助下，成功智取「境外勢力」。

劉展岳家裡務農，其父母對子女的教育非常用心，他從萬丹國中及屏東高中畢業後，本想考師範大學在家鄉教書，未料大學聯考前出重大車禍，他考上淡江大學法文系，從屏東到台北，碩士修讀淡大和里昂大學的雙學位後，再遠赴法國攻讀博士。

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他說，自己沒有獎學金也沒有家裡經費支持，當年帶著三千歐元出發，半工半讀教華語，四年取得法國巴黎第八大學表演藝術民族誌博士，到如今一待已十四個年頭。

未被改為閩南語 還設立台灣學研究

在法國國立東方語言與文化學院任教，原本是教華語，剛好教粤語的老師不能開課，劉展岳奮力搶進開成台語課，屬於正式課程，但光是「台語」名稱就不斷遭到「要求改為閩南語」的干擾，幸好在支持他的老師們幫助下，成功說服校方保住「台語課」名稱，更進一步設立了台灣學研究。

雖是「一人主任」，但有成功獲得國科會及台灣師範大學國際台灣學研究中心等的幫助，他除了開實體台語課程，也和國內老師合作，開設線上台灣文化相關課程。

「人生很難預料，教台語和台灣文化，是人在異鄉的我和家鄉的親密連繫。」今年獲教育部本土語言貢獻獎的肯定，劉展岳表示，他會繼續努力在法國奠定台灣布袋戲和台灣文學的基礎，讓法國學子未來可成為推動台灣文化的種子，最大希望是能在強勢簡體中文的大環境中突圍，成功推動法國的大學單獨設立台灣學系。

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