金光布袋戲 赴歐登台交流

台北偶戲館長蔡易衛受法國國立東方語言與文化學院（INALCO）台灣學研究主任劉展岳之邀，自三月三日起在法國及比利時的大學，舉辦共達三週的「台灣月─金光布袋戲」活動。（記者姚介修攝）

2025/03/02 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣文化深入法、比校園！法國國立東方語言與文化學院台灣學研究主任劉展岳，首度攜手台北偶戲館，三月三日起在法國東語學院及比利時自由大學，舉辦三週的「台灣月—金光布袋戲」活動，並與我國布袋戲大師李天祿的法國徒弟相見歡。

班任旅 第一代徒弟

劉展岳表示，七○年代有法國偶師向布袋戲大師李天祿學習，這次則是新生代台灣布袋戲偶藝術家，再度前進法國，將與李天祿的第一代法國徒弟、小宛然團長班任旅（Jean-Luc Penso）相見歡，並與民眾學子進行精彩的文化對話。

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劉展岳說明，布袋戲保存台灣台語獨特的音樂性、詩詞韻律及表現力，同時也可爬梳與再現台灣社會歷史變遷，前年起將布袋戲融入在法國的台語課程，且設立兩學期的台灣布袋戲工作坊，由班任旅教導基本技巧，去年舉行展演，今年擴大為台灣月。

劉展岳說，導演侯孝賢把李天祿的故事拍成電影「戲夢人生」，也引發法國人興趣，自己經二年準備，找上台北偶戲館，感謝文化部、教育部及國科會等支持，讓台灣月活動成真。

台北偶戲館 擔綱表演

該展覽預計介紹台灣布袋戲戲偶的種類及演變，包括古典、金光及霹靂布袋戲，同時討論與台灣社會轉變的關係；也將呈現研究布袋戲有成的法國漢學家班文干（Jacques Pimpaneau）、李天祿、班任旅和新一代法國學子透過台灣布袋戲建構出的跨代師徒關係，另有紀錄片播放、工作坊實作及研討會等。

跨代、跨類型 跨海相會

台北偶戲館長蔡易衛表示，他的父母在一九七八年成立布袋戲團，前年他帶著父親的戲偶去紐約，今年到巴黎，這次則要展演金光布袋戲，相信和法國文化的碰撞會很精彩豐富。

一九七四年，廿歲班任旅到台灣向李天祿學布袋戲，五年後返法創立小宛然劇團，運用布袋戲與皮影戲技法，結合西方神話和文學，創作「燉菜巫婆」等多部劇本，近半世紀巡演九十多國，包括巴黎龐畢度中心等。

台灣布袋戲文化將深入法國及比利時的大學，法國國立東方語言與文化學院（INALCO）台灣學研究主任劉展岳（左2），首度攜手台北偶戲館長蔡易衛（右2），自3月3日起在法國及比利時的大學，舉辦共達三週的「台灣月─金光布袋戲」活動。（記者姚介修攝）

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