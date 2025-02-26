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    台中州廳主體修復完工逾1年 內部遲未裝修

    台中州廳未來將連結周邊的大屯郡役所，以「文資園區」概念推動舊城區新文化亮點。（記者廖耀東攝）

    台中州廳未來將連結周邊的大屯郡役所，以「文資園區」概念推動舊城區新文化亮點。（記者廖耀東攝）

    2025/02/26 05:30

    議員批市府無心振興舊城區發展 文化局長：近期招標 盼明年開放

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國定古蹟台中州廳自二○二○年起全面封館修復，其中，主體建築修復完工逾一年，內部裝修卻遲未啟動而引起關注，台中市文化局長陳佳君指出，近期將辦理內部裝修招標，盼趕在明年開放；在地議員包括江肇國及黃守達痛批，地方盼不到活絡在地經濟的動能，市府根本無心振興舊城區發展。

    台中州廳首度全館封館展開修復，主體工程在二○二三年修復完成，針對再利用的方向，文化局去年拍板由文化局單一局處進駐，延續台中州廳辦公廳舍的歷史功能，其餘空間則設置展覽等多功能運用；場館再利用雖已定調，但主體工程修復完成逾一年餘，迄今看不到內部裝修進展。

    陳佳君指出，配合建築未來開放後所需的機電設備，部份空間另規劃新建「機電房」，加計內部裝修及景觀工程設計等，預計近期上網招標，目標是拚明年開放。

    江肇國：未見市府對該區有整體規劃

    不過，江肇國指出，台中州廳周邊是舊城區最具價值的區塊，市府應以州廳為中心，發揮活化舊城區效益，但盧市府州廳的再利用活化規劃狹獈，也未見對該區有整體規劃，看不到帶動舊城發展的前瞻性，如今又效率牛步化，地方空等四年多，還要等到明年才能開放，市府根本無心活絡舊城區。

    黃守達：辦公與展覽空間配置未明

    黃守達也說，目前台中州廳未來辦公與展覽的具體空間配置未明，之前稱州廳一樓做「市府級藝文展演空間」規劃，也未見任何報告與說明，盧市府對再利用規劃抱持「頭先洗下去」心態，如何承擔起領航舊城文化觀光及帶動舊城區發展效益？

    市府以文資園區概念推動新文化亮點

    陳佳君指出，未來台中州廳會連結周邊的大屯郡役所以「文資園區」概念推動舊城區新文化亮點，台中州廳會不定期推出策劃展，連結大屯郡役所推動文創、藝術家駐村、旅宿等複合型文創聚落，一併帶動在地發展。

    台中州廳主體建築修復完工逾1年，內部裝修卻遲未啟動。（記者廖耀東攝）

    台中州廳主體建築修復完工逾1年，內部裝修卻遲未啟動。（記者廖耀東攝）

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