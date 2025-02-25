高雄輕軌大順路段2路口 試辦地面警示燈

高市捷運局在輕軌大順路段兩路口試設地面警示燈（軌道旁黃色閃燈）。（記者王榮祥攝）

2025/02/25 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄環狀輕軌大順路段人流、車流都多，捷運局初步選定兩路口設置「地面警示燈」，預計測試半年後，再評估是否擴增至大順路段其他路口，讓輕軌列車運行過程更安全。

列車通過閃爍 避免人車誤闖

高雄環狀輕軌去年一月成圓，全年總運量一二五八萬人次，對比前年大幅成長六成；考量大順路人口密集、車流量大、路口數多等特性，捷運局去年十二月於大順與富民、大順與博愛兩路口，設置地面警示燈。

請繼續往下閱讀...

捷運局說明，地面警示燈規劃在輕軌通過路口的軌道兩側，列車通過時兩排警示燈會同步閃爍，方便周邊人車識別，避免人車誤闖擦撞列車。

去年12月啟用 半年評估成效

兩處路口警示燈已於去年十二月五日啟用，實施至今民眾反應相當正面，整體成效則持續委託高雄科技大學專家學者評估中；若成效良好，會持續建置在其他車多的路口，強化通行安全。

輕軌成圓後 車禍肇事也增加

環狀輕軌去年成圓後，各車站運量普遍成長，尤其與高雄捷運R13凹仔底站可轉乘的C24愛河之心站（大順、博愛路口）、與台鐵科工館站可轉乘C30科工館站（大順、鐵道一街口），運量均維持高檔，位於大順路段靠近學校（樹德家商、高雄高工）的車站同樣人氣竄升。

不過，輕軌成圓後，車禍也增加，高市警方統計去年發生廿三件輕軌車禍，比前年十四件多出九件，肇事原因以汽機車未依標誌指示行駛最多，其次是闖紅燈和違反號誌管制。

高市府相關單位除規劃科技執法、加強號誌與人員導引，捷運局也根據路口情況，選擇大順路段人車較多的兩處路口，增設地面警示燈機制，尤其夜間特別醒目，設置後需再評估整體效益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法