為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大安森林公園3/1杜鵑花展 繡球花先綻放

    大安森林公園之友基金會在「杜鵑花心心」區域設計的繡球花園，花團錦簇相當吸睛。（北市公園處提供）

    大安森林公園之友基金會在「杜鵑花心心」區域設計的繡球花園，花團錦簇相當吸睛。（北市公園處提供）

    2025/02/23 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕 台北市杜鵑花展將於三月一日在大安森林公園展開，台北市公園路燈工程管理處表示，受氣候變化影響，盛花期落在三月八日至三月十五日間；不過，大安森林公園之友基金會在「杜鵑花心心」區域設計的繡球花園已悄悄綻放。

    杜鵑盛花期3月8至15日

    公園處表示，大安森林公園杜鵑花展將在三月一日開展，目前正在進行布置，採用杜鵑搭配季節草花，營造出多采多姿的榮景，另配合花季，整個三月週末都有精彩活動，讓民眾到公園感受花之春日饗宴。不過，由於今年二月低溫天數較多，觀察目前公園內平戶杜鵑花苞生長的狀況，預估盛花期落在三月八日至三月十五日間。

    杜鵑花雖未盛開，大安森林公園之友基金會在「杜鵑花心心」區域設計的繡球花園，昨起開放參觀；由大安森林公園三號門進入，就可以看到色彩明亮的繡球花，花團錦簇相當吸睛。

    基金會說明，繡球花為多年生落葉或常綠灌木，別名八仙花、紫陽花或雪球花等，原產中國、日本及韓國。花色鮮艷，在自然環境下於晚春開花，同年秋冬季花芽形成，冬天時進入落葉休眠，至隔年春天溫度回暖時重新生長萌芽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播