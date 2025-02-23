大安森林公園3/1杜鵑花展 繡球花先綻放

大安森林公園之友基金會在「杜鵑花心心」區域設計的繡球花園，花團錦簇相當吸睛。（北市公園處提供）

2025/02/23 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕 台北市杜鵑花展將於三月一日在大安森林公園展開，台北市公園路燈工程管理處表示，受氣候變化影響，盛花期落在三月八日至三月十五日間；不過，大安森林公園之友基金會在「杜鵑花心心」區域設計的繡球花園已悄悄綻放。

杜鵑盛花期3月8至15日

公園處表示，大安森林公園杜鵑花展將在三月一日開展，目前正在進行布置，採用杜鵑搭配季節草花，營造出多采多姿的榮景，另配合花季，整個三月週末都有精彩活動，讓民眾到公園感受花之春日饗宴。不過，由於今年二月低溫天數較多，觀察目前公園內平戶杜鵑花苞生長的狀況，預估盛花期落在三月八日至三月十五日間。

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杜鵑花雖未盛開，大安森林公園之友基金會在「杜鵑花心心」區域設計的繡球花園，昨起開放參觀；由大安森林公園三號門進入，就可以看到色彩明亮的繡球花，花團錦簇相當吸睛。

基金會說明，繡球花為多年生落葉或常綠灌木，別名八仙花、紫陽花或雪球花等，原產中國、日本及韓國。花色鮮艷，在自然環境下於晚春開花，同年秋冬季花芽形成，冬天時進入落葉休眠，至隔年春天溫度回暖時重新生長萌芽。

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