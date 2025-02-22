黃色小鴨+演唱會 高雄去年吸客6800萬人

高雄市去年總計吸引近六八○○萬名觀光客，觀光局分析是受惠於演唱會經濟。（高市府提供）

2025/02/22 05:30

全國觀光旅次最多縣市 比2023年成長11.8％

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市各景點去年總計吸引近六八○○萬名觀光客，成為全國最受歡迎的旅遊目的地；對此，觀光局分析是受惠於黃色小鴨與演唱會經濟。

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前瞻觀光政策研究室依據觀光署統計分析，高雄市去年吸引超過六七九四餘萬觀光客造訪，為全國觀光旅次最多縣市，比二○二三年成長十一．八％，更比疫情前二○一九年攀升九十七．六％；第二、三名分別是台中市六六五五萬人次、新北市六一六八萬人次。

駁二、愛河景點 列受歡迎1、2名

去年高雄最受歡迎前五大景點，依序為駁二的八八九萬人次、愛河七五六萬人次、旗山老街七○六萬人次、蚵仔寮漁港五七二萬人次、蓮池潭五一五萬人次。

黃色小鴨帶來900萬觀光人次

對此，高市觀光局長高閔琳表示，去年舉辦的「高雄冬日遊樂園」黃色小鴨，全台刮起一陣黃色旋風，為高雄帶來九百萬觀光人次及一四○億觀光產值；今年初，邀請「吉伊卡哇」三隻小可愛進駐愛河灣，再度席捲全台，吸引大量家庭親子和年輕遊客。

去年演唱會 創造57億經濟效益

觀光局說明，自二○二三年起，海內外歌手紛紛插旗高雄，舉辦大小型演唱會，二○二四年舉辦的一五七場演唱會，帶來超過一七一萬名海內外遊客，創造五十七億的經濟效益，知名藝人走訪駁二、大港橋、佛光山、蓮池潭等景點，及品嚐火鍋、牛肉麵、咖啡甜點等在地美食，在個人社群打卡分享，更為高雄做最有效的國際宣傳，吸引粉絲高度關注。

高雄市的觀光表現也獲得國內外傳媒認可，並成功入選國際旅遊訂房平台Agoda「亞洲最好玩且最經濟實惠」；此外，Klook「二○二五全球新興旅遊目的地」，高雄也成為全國唯一入榜城市。

高市觀光局表示，去年舉辦的「高雄冬日遊樂園」黃色小鴨，全台刮起一陣黃色旋風。（資料照）

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