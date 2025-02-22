台灣燈會剩2天 估湧入逾350萬人次

「二○二五台灣燈會在桃園」展期進入倒數二天，觀旅局預估六、日將湧入三五○萬至四百萬人次遊客賞燈。（記者黃政嘉攝）

2025/02/22 05:30

今、明機捷開加班車 增派接駁車輛 增加機場排班計程車

〔記者黃政嘉、周敏鴻／桃園報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」將於明天閉幕，市府觀光旅遊局預估今、明日將湧入三五○萬至四百萬人次賞燈遊客，市長張善政昨晚於台灣燈會的市府指揮中心聽取假日疏運計畫，交通局提出七大策略交通疏導措施，呼籲民眾多利用大眾運輸前往燈區。

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交通局提出七大策略疏導

疏導措施包括機場捷運從下午二點起發加班車，達平均五分鐘一班車；機捷出入口閘門簡化，並增設移動式閘門、加強動線引導及分流；機捷設置出境旅客優先通道，由專人引導進站；協調機場排班計程車增至九八○輛；中午起派駐備援接駁車至機捷A13站待命，若遇機場計程車不足時，供民眾轉搭至A18站；增派五十輛活動接駁備援車輛，總數達二四五輛，隨時可加密班距。張善政表示，市府團隊上緊發條，執行疏導措施，要讓台灣燈會在桃園成為民眾美好記憶。此外，台鐵維持加班車規模，末班車延後至凌晨十二點半，高鐵則維持原有運行計畫。

蘆竹等區公所推免費接駁車

除了現有紅、棕、綠線接駁車，廿二及廿三日期間，蘆竹、新屋、龜山、平鎮、龍潭、八德、大溪等區公所均推出免費接駁車方便民眾往返展區。以蘆竹區公所為例，今、明日下午四點、五點各發一班車，每班提供四十位民眾搭乘，去程於區公所前公車站發車並發給乘客號碼牌、返程於機捷A18站團客停車場發車，發車前十五分鐘，憑號碼上車；觀音、大園區公所僅今天推出免費接駁車。詳情可至各區公所官網查詢。

今有「調查兵團」集合活動

市府觀旅局長周柏吟表示，今天下午四點在「城市聚光燈」展區的超大型巨人裝置前方舉辦「調查兵團」集合活動，號召粉絲「一起獻出心臟」，到場集合者只要身上服飾有「進擊的巨人」調查兵團徽章元素，可獲正版主題徽章，限量三○○份；明天下午五點，進擊的巨人主角群艾連、米卡莎和阿爾敏現身與粉絲相見歡，展區旁設有主題拍照區，讓大家與角色拍照打卡。

此外，棒球經典賽資格賽台灣隊今、明日將迎戰南非、尼加拉瓜，樂天桃園棒球場「活力發光站」燈區，樂天加油團長阿誠與樂天女孩將於固定時段帶來應援表演。

雲林縣長張麗善昨晚也率領縣府團隊及北港朝天宮參訪燈會，北港朝天宮團隊帶來「北港萬年聖火燈籠」送給桃園市，祝福台灣燈會活動順利圓滿。

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