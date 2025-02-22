新化畜試所圍網 保育3隻草鴞寶寶

林業保育署與畜產試驗所合作，攜手圍網，保育草鴞。（林業保育署嘉義分署提供）

2025/02/22 05:30

〔記者吳俊鋒／新化報導〕農業部新化畜產試驗所內有塊草鴞的白茅草棲地，林業及自然保育署嘉義分署展開監測，去年底發現母鳥下蛋後，立刻啟動圍網，避免遭受牛、犬等動物的干擾，現已順利孵化，幼雛持續健康長大，守護保育行動相當成功。

嘉義林業分署透過遠端監控，巢內有三隻小鳥受到親鳥呵護，現場猶如草鴞幼兒園，預計下個月離巢，為台灣瀕臨絕種的草鴞族群挹注新血。

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嘉義林業分署表示，草鴞在台灣的數量估算只有五百隻左右，主要分布在中、南部的丘陵、平原，是台灣十二種貓頭鷹中唯一在地面草叢中築巢，相當珍貴，保育工作刻不容緩。

嘉義林業分署自二○二一年起監測到草鴞穩定在畜試所內築巢繁殖，為強化關鍵棲地的守護，提升其存活率，以圍網方式確保繁殖成功。

去年十一月委託的研究團隊監測發現草鴞配對，以及可能的繁衍地點後，與專家、畜試所商討後，決定今年一月中旬完成圍網工作，由於提前掌握繁殖巢位，完善籌備工料與工序，劃設面積比以往大四倍；當晚也隨即以遠端監控設備確認親鳥返回育雛。

嘉義林業分署指出，預估第八週，小草鴞飛羽可發育完成，屆時將為牠們別上腳環與發報器，希望帶回重要科學數據，讓研究團隊能夠更了解其離巢後遭遇的各種情況，有助於後續推動更全面的保育工程。

林業保育署與畜產試驗所合作，攜手圍網，保育草鴞。（林業保育署嘉義分署提供）

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