投縣國中小校長出缺 主任暫代

2025/02/21 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣有四位國中、國小校長二月退休，爽文國中陳國樑、南投國小張振肇屆齡退休，桃源國小校長黃文生和民和國中校長蔡秋菊年資年齡可申請退休，由於去年有六所國小未派校長，而目前實習中的國小候用校長有七人，國中候用校長有一人，下學年仍不夠派任。

南投縣國中、國小校長有四人二月一日退休，南投縣府十九日召開全縣中小學校長會議，由副縣長王瑞德致贈紀念品感謝這四位退休校長為教育的奉獻。

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本次屆齡退休的爽文國中校長陳國樑，去年六月因畢業班會考五A占了兩成，陳校長還自掏腰包辦桌宴請全校師生。另一位屆齡退休的南投國小校長張肇振，曾獲教育部校長領導卓越獎，廿萬元獎金全數捐給光華國小。

另兩位退休校長中，桃源國小校長黃文生作育英才逾四十年；民和國中校長蔡秋菊，學校的濁岸合唱團征戰國際，曾獲韓國濟州島第五屆合唱比賽四項大獎。

由於這四位校長是在學年中退休，下學期先由學校主任代理校長，俟今年七月再派任校長，縣府教育處表示，目前在教育處實習的有七名是國小候用校長，一名是國中候用校長，由於去年有六所國小未派校長，本月份再加二校出缺，候用校長仍不夠派任，國中候用校長一人，本月份則有二位校長退休，屆時仍有部分學校會暫由主任代理校長。

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