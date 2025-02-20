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    首頁　>　生活

    《強制接管東岸商場》謝國樑不起訴 NET將聲請再

    2025/02/20 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府去年二月一日凌晨破壞門鎖強制接管東岸商場，原營運商大日的協力廠商、主富服裝公司（NET）控告市長謝國樑等人涉犯強盜等罪，基隆地檢署昨日偵結，謝國樑等人不起訴。NET的律師陳義文表示，基隆市政府在完全沒有任何法律的依據，即違法執行，不起訴的結果讓一般有法制觀念的人都無法接受，將聲請再議，捍衛法制精神。

    NET律師︰無法接受

    謝國樑感謝基隆地檢署還市府清白，他表示，市政團隊會在既有腳步上積極推動市政。市府發言人呂謦煒指出，基隆市政府去年辦理東岸商場的招標、移交等相關作業皆依法行政，檢方不起訴處分還市府清白，證明市府的點交程序沒有違法。市府仍將依循既有的腳步、持續捍衛市民權益，繼續推動基隆發展。

    陳義文指出，市府點交之前，NET已經在現場張貼公告，產權屬於NET所有，市府沒有法定的依據，也沒有任何裁判的依據。就算是一般最簡單的民事租約糾紛，房東要收回房客的房屋，在有爭議的狀況下，都要透過法院的強制程序才能夠收回產權。基隆市府在闖下大禍後，才急忙向法院提出民事訴訟來確定收回房屋的爭議，證明基隆市政府在執行違法公權力之前，並沒有任何法律的依據，NET絕對會聲請再議，捍衛法制精神。

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