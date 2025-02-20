比利時壁畫家 校園創作藍鵲、客家圖騰

壁畫家Psoman與學生互動熱絡。（南勢國小提供）

2025/02/20 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕比利時籍國際壁畫家Psoman由比國駐台北辦事處引薦，經桃園市平鎮區南勢國小邀請，前天起駐校三天創作，主題結合台灣藍鵲與喜鵲、客家文化元素及乙未客家保衛家鄉的榮耀之戰，呈現具地方特色與歷史意涵的壁畫。

Psoman二○二一年在比利時完成平面設計學業，藝術足跡遍布歐、亞洲，以創作呈現旅行經歷帶來的靈感，作品分享在個人IG，累積一萬九千多名粉絲，他的壁畫作品常傳達當代議題，例如氣候變遷、人類活動對自然環境影響，激發觀賞者思考當今生活方式的永續性。

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Psoman表示，台灣藍鵲是桃園市的市鳥，象徵活力與自由飛翔，喜鵲則是南勢國小的吉祥鳥，代表好運與希望，他看過畫中的這些鳥及Google照片觀察，再用自己的創意完成壁畫；他強調，藝術不只是畫作，更是與土地、人文對話方式，他很珍惜這次與學生交流。

南勢國小校長許志豪說，邀請Psoman來校創作，讓學生體驗國際藝術家的創作過程，從中學習尊重與欣賞不同文化的藝術表達方式，這次壁畫融入客家文化與台灣自然生態，讓學生更深入認識本土文化的獨特性。

六年級張宸碩分享，以前以為繪畫就是照著樣子畫出來就好，Psoman讓他了解藝術也可以用顏色和線條來表達想法，甚至講個故事，這幅壁畫不只是裝飾學校，還能學到文化和歷史。

比利時籍壁畫家Psoman在南勢國小的創作，結合台灣藍鵲與喜鵲、客家文化元素。（南勢國小提供）

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