竹市自由車場整修 議員質疑趕不及賽事

新竹市府花費一億一千五百萬元整修自由車場，能否如質如期完工並在五月成世壯運場地？市議員劉彥伶憂市府的承諾恐跳票。（劉彥伶提供）

2025/02/18 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府進行自由車場整修工程，近期已接近完工階段，原預定做為五月世界壯年運動會自由車比賽場地，市議員劉彥伶和前市議員李妍慧質疑，自由車場整修進度雖看似完工，但仍出現積水、裂縫等問題，懷疑代理市長邱臣遠去年承諾如質如期完工恐將「跳票」。

市府︰試騎調整符合比賽需求

市府工務處表示，已針對自由車場原賽道鋪面損壞進行重修，且安排多次選手試騎測試，去年九月首次試騎至今，已進行十八次試騎，也持續採納選手意見反饋針對賽道平整度進行調整，並取得主委、教練及選手認同，確保場地符合賽事需求。

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劉彥伶說，上週台北市體育局與市府會勘自由車場場地，場地並不理想，包括平整度不佳、積水等問題，恐影響到世壯運自由車賽事。

前市議員李妍慧也質疑，此次自由車場整修工程達一億一千五百萬元，但原本編入預算的「水土保持」地錨工程項目竟被工務處拿掉。而市府說法是經專業評估不需進行地錨工程，質疑市府僅憑一紙行政會議的結論，取代民代原本的共識。這樣的工程如何驗收？場地如何使用？

市府駁斥指出，整修工程設計施工都依規提送水保計畫，並依法規及計畫施作，包括擋土設施、排水系統、滯洪沉砂池等，皆可發揮坡面保護、逕流安全引導之工程，設置滯洪池也可減少降雨對市區下游的汲水。有關水保項目中的地錨工程，市府考量安全性及節省公帑原則，經專業委員會勘，確認地錨工程無施作必要性。

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