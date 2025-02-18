捷運汐東線3月開工 要徑工程超前

新北市長侯友宜（左三）視察捷運汐東線要徑工程進度。（記者董冠怡攝）

2025/02/18 05:30

總長5.56公里 由北市內湖區蘆洲里往東 終點站汐止區公所

〔記者董冠怡／新北報導〕捷運汐止東湖線預計三月開工，市府前年底啟動要徑工程，包含汐止大同路自來水管線遷移、吉林街和福德三路拓寬、吉林街新設雨水箱涵，先排除障礙並縮短主體工程施工時間；市長侯友宜昨天視察工程進度，指示排水箱涵六月完工、要徑工程明年二月全數完成，目前進度接近三成三，比預定超前四．四％。

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1座機廠、6座車站 2032年完工

市府捷運工程局局長李政安說明，汐東線總長五．五六公里，橫跨雙北，新北市境內四．七五公里、台北市○．八一公里，設有一座機廠、六座車站，路線行經台北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設終點站。

李政安說，汐東線主體統包工程下個月開工、目標二○三二年完工，總經費三七六．九三億元（含要徑工程三億九五二六萬元），中央出資五十七．九六億元，其餘雙北市府負擔。

侯友宜指出，捷運汐東線綜合規劃報告二○二三年經行政院核定，同年要徑工程開工；其中，管線遷移作業去年十二月完成，並將既有管徑六百公釐更換為八百公釐，另設六四○公尺長的雨水箱涵，去年九月起施作，至今完成約三百公尺箱體結構，要求六月底前完工，解決吉林街、福德三路及南陽街周邊每逢大雨就會積淹水問題。

汐止吉林街、福德三路拓寬為16公尺

李政安提及，除此之外，同步將路幅僅六至八公尺寬的吉林街和福德三路，拓寬至十六公尺；要徑工程預定明年二月全部完成，並交付主體工程施工圍籬，由汐東線統包團隊接棒，主體工程即可進場施工，也能維持原有雙向車道通行，降低交通衝擊。

立法委員廖先翔說，高架捷運不是梁柱與軌道蓋好、放上車輛就能運行，興建之前有很多地面下看不見的工程要做，期待相關工程早日完成，捷運盡早通車。

市議員白珮茹提到，希望捷運工程不只為汐止帶來交通便利，也能一併解決地方困擾已久的排水問題；市議員周雅玲提醒，要徑工程進度超前已在預料中，問題在於現今缺工、缺料，主體工程預算能否完全到位，將影響工程進度，甚至可能延宕，令人堪憂。

新北市長侯友宜指示排水箱涵6月完工。（記者董冠怡攝）

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