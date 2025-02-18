全台嚴重污染河川 降至7處新低／5處測站污染源來自畜牧廢水 環境部將設集中處理場回收

雲林縣新虎尾溪長期受畜牧廢水影響，水質狀況較差。（資料照）

2025/02/18 05:30

〔記者陳嘉怡、鄭旭凱、陳文嬋／綜合報導〕台灣河川水質改善，環境部昨公布去年河川水質監測結果，全台三○三個水質測站，嚴重污染測站僅七站，為歷史新低。水質最差前二名是雲林新虎尾溪蚊港橋測站、高雄二仁溪古亭橋測站，主因是畜牧廢水污染，將新設集中處理場回收畜牧廢水，讓沼渣沼液還肥於田；未來也會擴大水體總量管制，畜牧業若違規偷排，將縮減養豬頭數上限。

畜牧業違規偷排 將縮減養豬頭數

環境部水質保護司長王嶽斌表示，全台嚴重污染河川的總長度從二○○二年的三八六．二公里，縮減至去年的七四．六公里，減少近八成；嚴重污染測站數也從六六站，降至歷史新低的七站。

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王嶽斌說明，若就河川污染嚴重程度來看，蚊港橋、古亭橋、急水溪橋、前州橋四個測站名列倒數。蚊港橋位處地層下陷區，主要受地形及潮汐影響，水質變化大，在河川管理方面較無實質意義；古亭橋畜牧廢水占八六％，這幾年水質有惡化趨勢。

雲林新虎尾溪蚊港橋水質最差

青葉橋以畜牧及民生污染為主，去年上游白河水庫蓄水，造成急水溪下游基流量不足，導致畜牧廢水對水質的影響大，當地尚無污水下水道接管規劃，生活污水直接匯入河道。

王嶽斌指出，除了阿公店溪的舊港橋、前州橋的主要污染為生活廢水與工業廢水外，其餘五處主因皆為畜牧廢水。未來將陸續在雲林、台南、高雄新設五處集中處理場回收畜牧廢水，推動沼渣沼液灌溉、沼氣發電。

持續推動擴大水質加嚴管制區

另計畫未來四年推動二○處水體劃設水質加嚴管制區，並從中設置三○個測站監測，今年優先鎖定南崁溪、老街溪、社子溪、新豐溪、新虎尾溪、急水溪、二仁溪、阿公店溪共八條流域，針對重金屬超標及中重度污染測站實施強化管制。

針對蚊港橋測站水質最差，雲林縣政府環保局長張喬維表示，目前正加緊污水下水道的興建，也正在規劃興建沼氣中心，從減少廢水做起以降低污染。高雄市環保局說，近年來嚴查開罰，督導二仁溪畜牧業者妥適處理廢水，未來持續推動擴大管制區、加嚴放流水標準及總量管制等措施，強化污染總量削減，提升水質改善成效。

另外，環境部長彭啓明提到，淡水河是最具指標性、投入最多經費整治的河川，將推出透明淡水河親水共享平台，讓大家即時了解淡水河流域污染現況，終極目標是「跟巴黎的塞納河一樣可在河裡游泳」。

7處河川嚴重污染測站近年水質變化

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