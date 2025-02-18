不孕補助 去年催生9034名寶寶 計畫上路新高 4對夫妻申請拚第3胎

台灣少子化嚴重，政府補助「催生」的試管寶寶共9034名，卻是擴大人工生殖補助計畫以來的新高。示意圖，當事人與新聞無關。（資料照）

2025/02/18 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣少子化嚴重，去年龍年效應不再，出生數十三萬四八五六人創下新低，但政府補助「催生」的試管寶寶共九○三四名，卻是擴大人工生殖補助計畫以來的新高；新制上路迄今已生下兩萬多名新生兒，其中六五七對夫妻更迎來第二胎，甚至有四對申請拚第三胎。

一般夫妻 首次最高補助10萬

新制上路 已生下2萬多寶寶

晚婚遲育現象明顯，衛福部二○二一年七月起擴大人工生殖補助，低收及中低收入戶維持原本每次補助上限十五萬元，但新增一般夫妻首次申請最高補助十萬元，再次申請最高六萬元，妻未滿四十歲、四十至四十四歲每胎最多分別補助六次、三次。

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國健署婦幼健康組副組長蔡維誼表示，新制上路至今協助超過兩萬對夫妻迎接兩萬四六五三名新生兒，妻年齡中位數卅八歲；去年八千多對夫妻生下九○三四名試管寶寶，也較二○二二年七○八三名、二○二三年八五三六名成長。

截至去年底，逾兩千對接受補助產下一名試管嬰兒的夫妻再申請第二胎補助，其中六五七對迎來二寶，並有四對已通過第三胎補助審查，反映政策確實助不孕夫妻生育。

蔡維誼表示，過去人工生殖採多胚胎植入，易發生多胞胎妊娠、早產或低出生體重兒，不利母嬰健康，但擴大補助設限植入胚胎上限，結果單胞胎比例八十八．六％，懷孕週數足月生產七十五．八％、新生兒出生體重達兩千五百公克以上七十七．一％，較原本增加十二．九％、十一％、十．七％。

國健署長吳昭軍提醒，夫妻一方具我國國籍、妻未滿四十五歲等，可至一○三家特約人工生殖機構申請補助。

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