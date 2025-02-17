小可愛大合體 冬日遊樂園落幕

高雄冬日遊樂園閉幕，吉伊卡哇與小八貓經過之處，沿途受到許多民眾熱情拍照記錄打卡。（記者李惠洲攝）

2025/02/17 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為期廿三天的高雄燈會「冬日遊樂園」昨天閉幕，累計共吸引超過六百萬參觀人次，創百億的觀光產值，高雄市長陳其邁昨天頒發「三級檢定證照」給吉伊卡哇，肯定它的辛勞！

吉伊卡哇獲頒三級檢定證照

閉幕活動昨天下午舉行，在高市管樂團演奏卡通動漫組曲陪伴下，吉伊卡哇和小八貓一路「游」經珊瑚礁群、音浪塔、鯨魚堤岸，經過一個小時，最後與兔兔合體，沿岸吸引上萬民眾，有些人激動高喊「不要走啦」，活動網路直播同步觀看人數最高超過二十萬人。

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市長陳其邁表示，今年有超過六百萬人次參與「冬日遊樂園」，為高雄創造逾百億元產值，旅宿業平均住房率超過八成，過年期間甚至達九成；市府已經開始準備明年的活動，一定會越來越精彩，此外，今年兒童節還會有系列活動，請拭目以待。

故事裡一直考不到除草證照的吉伊卡哇，陳其邁考量它這段日子的辛勞，昨天頒發「高雄冬日遊樂園三級檢定證照」，歡迎有空再回來高雄。

高雄市觀光局長高閔琳感性說，感謝「吉伊卡哇」小可愛們廿三天的陪伴，讓外地遊客對高雄留下美好的城市記憶，更帶給大家滿滿的幸福與歡笑，未來「吉伊卡哇」若能再次重返高雄，高雄絕對更漂亮璀璨。

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