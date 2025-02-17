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    《南投》日月潭環湖路跑 3千人挑戰腳力

    日月潭「櫻舞飛揚」環湖路跑，跑者從向山出發，環潭一圈，沿途飽覽日月潭的湖光山色。（日管處提供）

    日月潭「櫻舞飛揚」環湖路跑，跑者從向山出發，環潭一圈，沿途飽覽日月潭的湖光山色。（日管處提供）

    2025/02/17 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕日月潭「櫻舞飛揚」環湖路跑昨日舉行，計有廿七國合計三千多名跑者參加，從向山遊客中心出發環湖一圈，沿途飽覽湖光山色美景，補給站備有山豬肉香腸、日月潭茶葉蛋等美食讓跑者補充體力，昨日氣候宜人，參加者感覺跑起來身心更為舒暢。

    日月潭「櫻舞飛揚」環湖路跑，昨日上午從向山遊客中心鳴槍起跑，三千餘名跑者接續出發，今年比賽分三組，十二公里挑戰組，只從向山到伊達邵碼頭，有一千六百人參加；廿九公里環湖組有一千二百人參加；四十二公里全馬組有二百餘人挑戰，環湖一圈後，沿台廿一線跑到水里鄉，再折返跑回向山。潭區櫻花已開了三、四成，從向山、水社、文武廟到纜車站、伊達邵都可見櫻花美景，以及日月潭湖面景致的變化。

    日管處表示，今年除了台灣民眾外，也吸引外國跑者前來參加，共有廿七個國家報名，以菲律賓廿四人最多，馬來西亞有十四人參加，美國也有九人報名。

    路跑活動冠名贊助的紐崔萊公司，準備好神奇亞籽Ｑ凍，綜合好果食當完賽營養補給品。主辦單位也在沿途設立多個補給站，備有山豬肉香腸、小米甜甜圈、滷味、日月潭茶葉蛋，讓參加者跑步之餘也能品嘗在地美食。

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