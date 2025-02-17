花蓮弱勢兒少 89%家中無寬頻網路

2025/02/17 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕依據台灣世界展望會調查，花蓮八十九％弱勢兒少家中無寬頻網路；花蓮家扶中心也調查，五十七％扶助家庭難以添購孩子生活所需。世界展望會為花蓮地區三千六百名經濟弱勢家庭兒少發放助學金，這學期缺口尚有三四○萬元；花蓮家扶舉辦助學義賣，為一千多位孩子募集共九百萬元獎助學金，目前仍有一成經費缺口需要社會大眾挹注。

花蓮偏鄉許多兒少學習資源不足，根據台灣世界展望會統計，東部地區服務的兒少家庭有八十九％家中無網路、三十六％缺少個人數位學習工具；家扶基金會對全國扶助家庭進行《無政府福利身分之扶助家庭生活狀況調查》顯示，五十七％扶助家庭難以添購孩子生活所需，另有五十八％的扶助家庭在孩子學習費用上有困境。

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57％家庭難以添購孩子生活所需

就讀國小四年級的小千和媽媽、阿嬤同住，聽障的阿嬤剛開完顱內動脈瘤手術，媽媽摔傷後腳仍需休養復健，小千除了喜歡踢足球、打排球、騎獨輪車等，平時也喜歡畫畫，未來想成為畫家。小千媽媽說，展望會助學金對家庭是很大的幫助。

社福團體助學金缺口 盼大眾挹注

接受家扶生活扶助金的小敏與爸爸、阿嬤一起生活，父親生病無法投入職場，阿嬤罹癌讓她大受打擊，小敏將悲傷化為動力，如願考上國立大學財務管理學系。她除了打工，更以優秀成績申請家扶獎助學金，今年成功申請教育部出國獎學金，準備到捷克當交換學生，邁向人生夢想。

花蓮家扶主任施政延表示，目標募集九百萬元獎助學金，仍有近一成缺口需要民眾響應，幫助孩子完成學業，翻轉家庭困境。

台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明說，每到開學都是弱勢家庭苦惱孩子學費、學用品開銷的時候，呼籲大眾響應助學行動，避免弱勢兒少受限經濟問題影響學業。

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