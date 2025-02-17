大專職涯輔導方案 AI提案占4成

青年署推動大專校院職涯輔導計畫，圖為學生暑期職場體驗成果分享。（教育部提供）

2025/02/17 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕掌握未來AI趨勢融入職涯輔導！教育部青年署推動大專學生職涯輔導方案，銘傳大學、致理科大及靜宜大學已連五年獲補助，表現亮眼，而今年共補助六十一校、八十一案，其中AI相關提案就占比達四成，領域包括疾病偵測、營養學、幼教等面向，提早引領學生將專業結合資通科技，職涯路更廣。

青年署副署長諶亦聰指出，銘傳大學於通識課程或專業課程引導學生思索自我職涯外，也安排職業興趣測驗及職能評量、企業參訪、全英語培訓、校外見習及主題多元的工作坊等活動，並由各系專業職輔老師一對一提供諮詢建議，從第一年一萬多人次參加，逐漸成長至六萬人次以上，參與學生九成四以上認為對職涯發展有幫助。

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致理科技大學著重在金融及數位軟體，另也安排學生職場見習、輔導考取證照，同時也會針對見習單位作滿意度調查，隨時調整學校教學內容及策略；靜宜大學則是指導電資學院學生善用AI判斷各項疾病、癌症轉移狀況等精準醫療方面，讓學生有更多面向發展。

對於以AI為主題的職涯輔導內容增加，諶亦聰說明，大學都意識到AI趨勢，必須與之共存，因此善用ChatGPT等工具，融合系所專業知識，推出不同的職場技能訓練。今年的計畫中，如長庚大學就提出以AI檢視營養配方、優化行銷策略等計畫；又如亞洲大學將AI運用在幼保領域，包括講故事、製作繪本、與家長溝通的技巧等，都能藉AI學習。

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