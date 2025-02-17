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    台灣燈會人潮爆滿 交通癱瘓／機捷A18、A19站前晚進出要花1小時 桃園市府研擬精進措施加強疏運

    2025台灣燈會首週假日機捷人潮塞爆癱瘓，桃市府推精進措施因應。（桃園市府提供）

    2025台灣燈會首週假日機捷人潮塞爆癱瘓，桃市府推精進措施因應。（桃園市府提供）

    2025/02/17 05:30

    〔記者李容萍、鄭淑婷、蔡昀容／綜合報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」十二日點燈後首個週休假日進入人潮高峰，兩天預估湧入四百萬人次賞燈，前天傍晚機場捷運A18站及A19站月台一度塞爆，進、出站甚至要一小時，引爆民怨炸鍋，桃園市府昨天緊急加強疏運措施，機捷加班車隨時待命啟動，加上兩燈區昨日人潮較前天少了約四十萬人次，出站時間縮短至三到五分鐘，包括台鐵、高鐵和燈區免費接駁車疏運均順暢。

    週休假日2天湧入400萬人次

    前天台灣燈會湧入約二二○萬人，A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站塞爆，由於沒有做好分流，要去機場出國的民眾跟要看燈會的民眾擠在一起，還有民眾因此趕不上飛機，批評桃園市政府的應變能力不足。此外，標示不清、公廁放在分隔島，民眾必須冒險穿越馬路使用，都引人詬病。

    被各界批評之後，昨天桃園市府推出七大精進措施，增加接駁車、機捷增開加班車、彈性開放人工閘門、高鐵增設前往機場的專門通道、強化停車場指引等等，加以改善。

    桃園市政府交通局長張新福說，前天台灣燈會共湧入二二○萬人次，捷運站人潮集中傍晚至晚上八點，以A18、A19站旅客平均出站時間，前天為十五至廿分鐘，昨天經啟動進出站簡化機制及加強人員導引，平均縮短三至五分鐘。

    桃園市長張善政昨晚視察機場捷運站、公車轉運站及高鐵桃園站的疏運狀況表示，前天是燈會第一個遊客高峰，預估二○○萬人次，實際約二二○萬人次，誤差十％，前天下午四點啟動機捷加班車，昨天提早於下午二點開始，狀況已比前天好很多。

    交部協調雙鐵、國道客運加開

    交通部也協調台鐵、高鐵加開班次，活動期間週末晚間也安排國道客運加開臨時路線直達台北車站，協助桃園市政府疏運燈會人潮。

    另，樂天桃園棒球場「活力發光站」燈區內直徑廿公尺大型棒球「光耀之球」主題秀，前晚因機器訊號異常導致無法演出，讓排隊一小時進入想欣賞的民眾感嘆「看了個寂寞」敗興而歸；市府體育局表示，機器已修復並有準備備用機器，昨已恢復正常演出。

    台灣燈會前晚緊急安排接駁車疏運。 （桃園市府提供）

    台灣燈會前晚緊急安排接駁車疏運。 （桃園市府提供）

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