受損半年未修 屏東寵物公園像廢墟

屏東縣河濱寵物公園因去年凱米颱風受損，至今仍圍著警戒線封閉中。（屏東縣議員梁育慈提供）

2025/02/14 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣河濱寵物公園去年凱米颱風受損後，至今逾半年仍未完成修復，近日有毛小孩主人帶狗前往運動時不得其門而入，驚呼「怎麼像廢墟？」，屏縣府農業處表示，凱米後又歷經了兩個颱風，中央去年十月核定經費，預計六月底前可完成修復。

農業處︰6月底前修復

河濱寵物公園設施損壞逾半年還無法恢復使用，屏東縣議員梁育慈陸續收到兩位毛小孩的家長陳情後前往會勘，發現寵物公園仍拉起黃色警示帶禁止進入，倒塌棚架也置於原地未處理；梁育慈表示，寵物公園是去年七月凱米強颱來襲時受損，頂棚設施及圍籬嚴重壞損不能使用，至今已大半年卻不見修復，恐衍生安全問題，農業處應加速處理。

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農業處長鄭永裕表示，高屏溪河濱寵物公園去年七月底凱米颱風毀損後，提報中央災準金爭取經費辦理修復，公共工程委員會十月核定八十四萬元經費，縣府十一月二十七日動支災準金核定，農業處立即委託廠商進行設計，今年一月二十四日完成設計修正，目前準備發包作業中，如招標順利，預計六月底前完成修復。

農業處也強調，屏東縣動物之家內也有寵物萌公園，面積約○．二八公頃，去年六月底啟用後即開放民眾帶寵物入內遊憩，為增設民眾遮蔭設施及寵物運動遊具等，已納入二期優化工程規劃，萌公園經費約四百五十萬元，如招標順利預計今年底前完成。

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