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    高雄1月大女嬰腸病毒重症 開學加強防疫

    高雄市長陳其邁昨早到建國國小與學童宣導勤洗手，預防腸病毒等傳染疾病。（記者許麗娟攝）

    高雄市長陳其邁昨早到建國國小與學童宣導勤洗手，預防腸病毒等傳染疾病。（記者許麗娟攝）

    2025/02/12 05:30

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國中小學昨天開學，目前正值流感、諾羅病毒的流行高峰期，三、四月更將進入腸病毒高峰期，高雄市昨公布一個月大早產女嬰確診腸病毒重症，市長陳其邁一早到前金區建國國小視察防疫情形，提醒要勤洗手、做好環境清潔和消毒。

    衛生局指出，確診的女嬰一月卅一日出現精神不佳、餵食困難，二月三日體溫偏低，四日因呼吸急促就醫，五日醫院採集腦脊髓液檢出腸病毒陽性，十一日疾病管制署研判感染腸病毒「伊科病毒十一型」重症，經治療後已出院返家。

    去年全國腸病毒併發重症十二例，其中高雄市一例為感染克沙奇A10型，無死亡病例；今年第六週全國腸病毒健保門急診就診約四千六百多人次，高雄市就診人次約四百六十人，皆低於流行預警值。

    陳其邁表示，教育局及學校已於開學前全面完成校園腸病毒、登革熱及流感疫情防治整備工作，並請學校定期使用漂白水進行環境清潔；現階段是流感和諾羅病毒的高峰期，高市國小流感疫苗接種率約七成五，疫苗覆蓋率相對高，三月起天氣漸暖，恐將進入腸病毒流行的高峰期，呼籲使用酒精和乾洗手沒有效果，要做到正確勤洗手和漂白水環境清消，才能有效避免感染。

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