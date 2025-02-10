中市55路口改善 反增逾4成事故

市議員陳俞融指出，台灣大道與東大路口改善後事故數增幅逾九十五％。（陳俞融提供）

2025/02/10 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市致力改善行人地獄等交通污名，推動易肇事路口改善，但市議員陳俞融指出，台中市二○二二年到二○二三年改善五十五處易肇事路口，卻有四成三的路口事故數竟自二三九件大幅上升至三百九十件，台灣大道與東大路口事故增幅更逾九十五％，「越改越不安全」；市府交通局指出，會持續檢討改善。

存在號誌時相、標線劃設等問題

陳俞融說，台中市政府在二○二二年到二○二三年間共改善五十五處易肇事路口，但其中有廿四處路口的傷亡事故數不降反升，事故數從二三九件上升至三百九十件，增幅高達六十三％；其中位於台灣大道與東大路口的易肇事路口改善後，事故數竟從廿二件暴增至四十三件，增幅達九十五％，顯示部分改善措施未達預期效果。

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另外，陳俞融指出，五十五處改善路口也有六處行人事故數不減反增，其中文心路與興安路口的行人事故從三件增加至五件，相關數據均顯示改善工程未能真正保障行人及安全，「越改越不安全」。

陳俞融質疑，部分路口事故率上升的路口普遍存在號誌時相、標線劃設、車流分流等問題，市府未進行完整的交通工程評估就施工，未能保障行人及用路人安全，她建議市府應啟動專案體檢，針對事故上升的路口，重新評估交通工程設計的適切性，並提出改善時程，交通安全不能淪為表面工程，更不能用「已改善」的空泛說法搪塞。

交通局：適時調整交管、加強宣導

交通局指出，各路口的交通特性會隨著車流變化、道路環境、用路習慣及肇事原因等因素持續改變，以去年九月完工的南區復興路一段、樹義路及北區五權路、育才北路等改善工程為例，事故率下降各達八十％及八十六％；分析之前五十五處易肇事路口交通改善後部份路口肇事率增的原因，多與用路人觀念有關，將持續檢視各路口交通狀況，適時調整交通管制及加強宣導等方式改善。

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