補充保費「輸血」 健保連3年結餘／每年進帳均逾700億 衛福部將持續研議改革

近5年健保收支情形

2025/02/10 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕健保今年邁入卅週年，去年收支結餘二二六億元，連續三年揮別赤字，除了基本工資調升、軍公教人員調薪、公務預算挹注等因素外，與景氣攸關的補充保險費進帳也是關鍵，預估去年高達七○七億元，過去三年均超越七百億元；補充保費制度改革持續研議中。

去年收支結餘226億

一九九五年實施健保初期常入不敷出，二○○一至二○○九年長達九年赤字，但二○一○年起由負轉正結餘一八五億元，二○一三年起更因課徵補充保費，結餘一路上升，並在二○一五年衝上千億大關。然而，馬政府在選舉前夕祭出調降費率等利多，造成二○一七年起再度「見紅」，到二○二一年都是虧損。

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不過，蔡政府時期，二○二二年轉虧為盈，結餘一一二億元，二○二三年更上升至三三八億元，創下八年新高。健保署財務組長陳美杏表示，去年仍有結餘二二六億元，主因包含基本工資調整、軍公教調薪等帶動投保金額成長，加上景氣使補充保費收入仍佳，以及政府以疫後特別預算挹注健保安全準備二百億元等。

健保收入成長3.35％

去年健保收入成長三．三五％，一般保費收入六二九三億元，較前一年同期增加二一八億元，主要就是平均投保金額、保費增加所致。

陳美杏指出，與景氣相關的補充保費，預估全年可達七○七億元，較前一年同期減少十幾億元，是股利及獎金所得扣繳減少造成。

陳美杏說明，補充保費二○二二年收入七三四億元，二○二三年七二○億元，因保費收取與統計存在時間落差，去年實收統計至十月為五九三億元，包含來自股利所得扣繳一一○億元、獎金九十三億元、租金廿九億元、兼職廿億元、利息十一億元、執行業務收入十億元，以及投保單位負擔三二○億元。

去年底健保署長石崇良拋出補充保費不排除費率與一般保費脫鉤，且不同課徵項目訂不同費率、評估新增課徵項目等，陳美杏指出，涉及修法，影響層面較廣，衛福部持續開會研議中。

去年結餘二二六億元依法全數提存健保安全準備，安全準備餘額為一六一三．八一億元，折合約二．三九個月的保險給付。

健保今年邁入30週年，去年收支結餘226億元，連續3年揮別赤字。（資料照）

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