場景像告別式？葉榮鐘詩作討論度高

花在彰化「台灣文學館」收入葉榮鐘詩作「生涯」。（記者顏宏駿攝）

2025/02/10 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣政府新春期間於溪州公園舉辦的「花在彰化」活動，展期至十二日元宵節結束，今年主辦單位開闢一處「台灣文學牆」，其中葉榮鐘詩作《生涯》的場景佈置，民眾乍看之下有如「告別式」會場，覺得大過年看到這個「觸霉頭」，PO到網路，意外爆紅，原來，這是描寫台灣人受外邦統治，無法當家作主的無奈心情的代表詩作。

主辦單位收錄陳虛谷、陳肇興、洪炎秋、葉榮鐘、謝春木等出身彰化的詩人作品，以大圖輸出於牆門，讓遊客領略詩中意境。其中又以葉榮鐘的《生涯》討論度最高。

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台語詩人康原說，葉榮鐘是鹿港文學家，《生涯》描寫台灣人在日本人的統治下的無奈，詩中「無地可容人痛哭 有時須忍淚歡呼」是說無地可容身的境地實在悲哀，有時還要假扮著笑臉迎人，對著統治者被迫高呼「萬歲」，當下的內心卻是感傷掉淚，只能講一些虛偽以對的言詞，「河山興廢誰能料？身世安危未可圖」統治者的來去，誰能預料？既然國家的命運如此，自己的身家安危也無法預料；「萬事唯憑天派遣，得糊塗處且糊塗」，既然什麼都無法掌握，一切就交給上天安排，可糊塗就糊塗。

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