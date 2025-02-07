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    慶元宵 芳苑辦摸彩、溪湖送燈籠

    南投克明宮為約6萬多名信眾舉辦祈福法會，動用60名志工唸誦疏文，場面壯觀。（記者張協昇攝）

    南投克明宮為約6萬多名信眾舉辦祈福法會，動用60名志工唸誦疏文，場面壯觀。（記者張協昇攝）

    2025/02/07 05:30

    〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕彰化縣近日被網友票選最無聊縣市，對此不少鄉鎮公所不服，在本週六（八日）舉辦歡慶元宵活動，邀請各地遊客一起來參與，其中芳苑鄉公所斥資五十萬元，準備iPhone16手機、液晶電視等多種摸彩品，溪湖鎮公所則舉行千人踩街元宵嘉年華，現場提供湯圓、貢丸湯免費享用，並發送一二○○份「蛇普拉斯」造型燈籠。

    芳苑鄉長林保玲表示，芳苑鄉有全國唯一「芳苑潮間帶牛車採蚵」無形文化遺產，還有芳苑燈塔以及王功新生地海堤等。為歡慶元宵，本週六下午五點還在芳苑國小舉辦猜燈謎與摸彩活動，獎品包含兩支iPhone16手機、三部液晶電視等。

    溪湖鎮長何炳樺說，本週六將舉行千人踩街元宵嘉年華，當日下午五點於溪湖國小運動場盛大開場，並發送一二○○份「蛇普拉斯」造型燈籠。

    此外，二○二五彰化月影燈季自去年十二月廿八日點燈後，將持續至三月二日，並依不同節慶推出相關活動，本週六（八日）將在八卦山大佛風景區九龍池前廣場舉辦「歡慶元宵」猜燈謎活動，提前為下週三（十二日）元宵節暖身。

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