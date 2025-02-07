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    泰安櫻花季22日開幕 估月底湧人潮

    泰安派出所停車場因有市府維護工程，櫻花季開幕活動將移至鐵道園區舉行。（記者張軒哲攝）

    泰安派出所停車場因有市府維護工程，櫻花季開幕活動將移至鐵道園區舉行。（記者張軒哲攝）

    2025/02/07 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節過後，賞櫻旺季將登場。大梨山地區山櫻花近期陸續綻放，台中市平地櫻花以后里泰安派出所櫻花最具盛名，泰安櫻花目前僅有少數幾棵綻放，今年泰安櫻花季預計於二月廿二日開幕，預估月底湧入賞櫻人潮。

    每年泰安櫻花季期間，寧靜農村湧入賞花遊客，攤販齊聚，泰安鐵道文化園區與泰安老街遊人如織。

    泰安派出所昨日指出，目前派出所周邊櫻花僅少數開花，預估要到二月下旬櫻花才會盛開，但已有少數攤販提前進駐擺攤。

    往年開幕活動的派出所停車場目前有台中市觀旅局進行綠美化工程，今年開幕活動移至泰安鐵道文化園區舉行。后里區公所表示，往年櫻花季期間泰安派出所停車場並未全面開放，呼籲遊客多搭乘大眾運輸，或將車輛停放福興路旁的臨時停車場。

    觀旅局表示，爭取觀光署補助，斥資三千萬元，針對后里舊泰安車站及泰安派出所周邊環境進行整體優化，除了既有老舊廁所、停車場整修及景觀綠美化外，並將增設優美的休憩設施環境。將種植大面積陽光草皮，方便遊客野餐賞櫻，預計今年五月完工。櫻花季期間會以圍籬區隔，進行簡易工程。

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