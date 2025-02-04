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    南投7景點 初一到初五遊客163萬人次

    日月潭春節因濕冷天氣，加上民眾出國，人潮不如去年。（日管處提供）

    日月潭春節因濕冷天氣，加上民眾出國，人潮不如去年。（日管處提供）

    2025/02/04 05:30

    全縣比去年減少47萬人次 日月潭遊客數掉6.7萬多人次

    〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕疫情結束後出國者多國旅人數減，該現象也反映在南投縣風景區春節連假遊客人數，南投縣府觀光處統計，大年初一到初五全縣統計日月潭、清境、溪頭等七個風景區，遊客數合計一六三萬人次，其中日月潭的遊客數仍居冠，但日月潭遊客今年掉了六萬多人，全縣總遊客數則比去年減了四十七萬人次。

    初二遊客數最多 全縣約40萬人次

    南投縣府觀光處指出，大年初一到初五不含紫南宮的七個風景區，包括：日月潭、清境農場、清境高空觀景步道、溪頭、松柏嶺、雙龍園區、瑞龍園區，五天合計遊客數約有一六三萬人次，其中以大年初二前來遊玩的人數最多，全縣約有四十萬人次。

    七個風景區的遊客人數，仍以日月潭居冠，日月潭區初一到初三的遊客數，每天都逾四萬人次，其中初二有四萬八九一二人為最多的一天，五天合計遊客數有十九萬九千多人次，比去年的廿六萬七千多人次，少了六萬七千多人次。

    天氣濕冷與出國 人潮不如去年

    日管處研判，遊客減少應與今年連假長達九天，出遊時間分散，以及長連假吸引民眾出國，加上春節潭區天氣濕冷，還有潭區櫻花景點還未盛開，才導致人潮不如去年。

    遊客數次多的是清境農場，但每天人數都未破萬，大年初二遊客數最多，有六三○七人次，而避暑勝地溪頭和松柏嶺遊客數差不多，初二到初五兩地皆為三千多人，大年初一因走春拜廟的人多，松柏嶺遊客數達四三六○人，溪頭則為三一一○人。

    紫南宮 每天都超過10萬人參拜

    南投縣春節五天假期的遊客數，當日及總人數最多的，其實是未納入風景區統計的竹山紫南宮，初一至初五每天都破十萬人參拜，其中借還金就佔二萬人，金額高達二千萬元，並以初三、初四人潮最多，初五最少，而今年累積借還金已超過六千萬元。

    大年初一到初五，紫南宮每天遊客破十萬人。 （記者陳鳳麗攝）

    大年初一到初五，紫南宮每天遊客破十萬人。 （記者陳鳳麗攝）

    日月潭的湖光山色美麗，是南投縣七大風景區遊客數最多的景點。（張姓民眾提供）

    日月潭的湖光山色美麗，是南投縣七大風景區遊客數最多的景點。（張姓民眾提供）

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