《蛇來運轉走春趣》楠梓藍田遊戲場 小朋友嗨翻

占地1公頃的高雄楠梓藍田公園遊戲場，是全國最大以「鹽山」為主題打造的特色公園遊戲場，鹽田遊戲塔受歡迎。（記者李惠洲攝）

2025/02/03 05:30

鹽山主塔3D迷宮、親水、溜索、玩滑步車 1公頃24項設施全免費

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年元月剛啟用的高雄楠梓藍田公園遊戲場，占地一公頃，是全國最大以「鹽山」為主題打造的特色公園遊戲場，適合全家一起來走春，免費又健康。

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藍田公園位於楠梓區大學、藍田路口，屬於高雄大學特定區，面積約三．四五公頃，原址在日治時期是「下鹽田庄」；高市府以「鹽山」為設計主軸，在公園內打造近一公頃的特色公園遊戲場。

投注6千萬打造 上月剛啟用

藍田公園改造經費八六○○萬元，其中近六千萬元用於闢建新遊戲場，是高雄市迄今興建的特色公園遊戲場中，投入經費最多的一座。

高雄市其他特色公園遊戲場的設施約十項，藍田公園擁有十區、廿四項設施，包括鹽田主題遊戲塔的鹽山主塔區、鹽田意象的親水遊戲區、冒險王區、沙坑區、溜索區、PUSH BIKE滑步車跑道、學齡區、鞦韆區、幼齡區、多功能練習場。

還有冒險王、沙坑、幼齡區

最吸睛的鹽田主題遊戲塔，模擬鹽山造型，設計成錯綜複雜3D立體迷宮；遊戲塔內部設有多條動線以及不同高度滑梯，最高滑梯長達六．二公尺，讓孩子們挑戰自我。

常帶孩子來玩的李先生說，五歲兒子最喜歡縮小版的鹽山滑梯遊戲組，與親水區的汲水幫浦，特別推薦滑步車場，有平面及坡段車道，大小朋友都能開心玩；住附近的陳小姐則說，這座遊戲場讓小朋友嗨翻，能消磨一個下午。

此外，位於楠梓區常德路、常盛街的清豐公園近日啟用，面積約一．二八公頃，原只有一小區遊戲場，近期全新打造遊樂設施，從共融式鞦韆、沙坑、彈跳床，到新設的遊戲隧道、攀爬轉盤應有盡有。

占地1公頃的高雄楠梓藍田公園遊戲場，是全國最大以「鹽山」為主題打造的特色公園遊戲場，滑步車跑道受歡迎。（記者李惠洲攝）

占地1公頃的高雄楠梓藍田公園遊戲場，是全國最大以「鹽山」為主題打造的特色公園遊戲場，親水遊戲區受歡迎。（記者李惠洲攝）

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