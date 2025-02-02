鹿港天后宮行業籤 土木建築抽到上上籤

民眾在屏東都城隍廟前開心排隊領錢母。（記者羅欣貞攝）

2025/02/02 05:30

〔記者劉曉欣、李文德、林宜樟、羅欣貞／綜合報導〕大年初四接神日，各地知名宮廟也循傳統抽籤，鹿港天后宮行業籤由土木建築業抽到上上籤拔頭籌；國運籤方面，西螺福興宮與新港奉天宮皆抽出「中上」、北港朝天宮「中平」。另，屏東都城隍廟財神殿準備一．二萬份錢母，排隊人龍綿延逾數公里長，十分壯觀。

鹿港天后宮每年固定在初四抽四十個行業籤，解籤員施彥丞表示，今年最旺的是土木建築業、進出口商與獸肉商，尤其是土木建築業抽到上上籤，財運旺到擋不了，電氣器具商、漁業與飲食業抽到平籤須留意。天后宮主委張偉東表示，台灣實力強，就算美國總統川普日前揚言對台灣半導體徵收關稅，高科技仍可維持去年的水準，整體經濟運勢仍然看漲。

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嘉義縣新港奉天宮昨進行接神及抽國運籤儀式，由董事長何達煌抽出國運籤，為第三十三首「己巳」籤；何達煌表示，此為中上籤，籤詩「看看魚水得相逢」，代表國家要「和」要穩定，民眾也要注意地震等天災。

西螺福興宮同樣依循古禮抽公籤，國運籤抽得「丁巳」籤，為「中上吉籤」。福興宮董事長楊文鐘表示，籤解意義不錯，希望主事者需步步為營，宜守不宜攻，只要盡本份待時機成熟，自有貴人相助。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀昨抽出被視為「國運籤」的港運籤；蔡咏鍀說，港運籤與去年同支，認為此籤為「中平」，大致看來還不錯。至於水路籤則是「壬戌」籤，蔡表示，水的部分可能「沒有很飽」，如此也會影響到五穀，農民種植時要審慎思考。

屏縣都城隍廟 領錢母湧人潮

屏東縣都城隍廟財神殿昨準備了一．二萬份錢母，現場雖下雨，但未澆熄民眾熱情，排隊人龍綿延逾數公里長，十分壯觀；吳姓屏東市民連續三年搶到頭香，前天深夜十一點就到場排隊，全場第一個領到錢母超開心。

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