今北返車潮 估晚間8時前紓解

屏縣警方加強大年初四台一線等路段交通疏導。（屏東縣警局提供）

2025/02/02 05:30

中橫公路翠峰至大禹嶺路段 視天候及道路情況開放通行

〔記者蔡昀容、王俊忠、羅欣貞／綜合報導〕今天是大年初五春節連假最後一天，各地車潮以北返為主，另有一些短途旅遊。交通部高速公路局預估，北向交通量將達平日年平均的一．五倍，晚間八時前估可陸續紓解。公路局則提醒，中橫公路台十四甲線翠峰至大禹嶺路段上午七時視天候及道路情況開放通行，上合歡山賞景的民眾宜注意。

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初二至初五 分散北返車潮

高公局科長張嘉宏表示，初二至初五有三天時間分散北返車潮壓力，因此今天預估車流量比昨天略低。

高公局預報員黃郁凱表示，今天壅塞路段，北向方面，包括國一西螺—埔鹽系統、南屯—后里、苗栗—湖口；國三竹山—中興、草屯—霧峰、大山—香山、關西—大溪；國五宜蘭—坪林。西向方面，國四潭子系統—豐勢；國六舊正—霧峰系統；國十仁武—左營端。

今疏導措施包括：上午十時至晚間六時封閉國一仁德、虎尾北向入口及國一王田雙向入口；中午十二時至午夜零時封閉國一埔鹽系統、國三西濱北向入口；下午一時至晚間六時實施國五蘇澳至頭城之北向入口高乘載。

而合歡山冰霰夾雪成銀白世界，吸引旅客上山，公路局提醒，台十四甲線翠峰至大禹嶺路段昨晚六時預警性封閉，今天上午七時視情況開放通行。台廿線向陽至利稻路段邊坡受近期地震影響，持續間歇性落石，加上濃霧，昨天下午一時預警封閉。

台南市於年初三下午開始出現北返車潮，昨日達到高峰並持續到今日。

此外，屏東縣警局也表示，大規模北返車潮落在昨天大年初四，下午兩點至三點北返車流突破每小時三千一百輛次，晚間機動實施最長雙點北上調撥車道，提高車流紓解效率。

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