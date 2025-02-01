觀察櫻花鉤吻鮭 未來有機會入溪

2025/02/01 05:30

記者彭健禮、蔡政珉／專題報導

櫻花鉤吻鮭是位於亞熱帶的台灣唯一一種溫帶性魚類，超過攝氏十八度就無法生存，其為冰河時期洄游至台灣，在冰河退卻後，受水溫及地形因素陸封於高山溪流，形成「陸封型」族群，是冰河時期孑遺生物代表之一，證明了冰河時期與造山運動在台灣的作用，獲「國寶魚」美譽。兩千元面額鈔票，背面印的就是櫻花鉤吻鮭。

國寶魚歷史棲地溪流皆為管制區域，想一睹國寶魚身影，前往雪霸國家公園管理處於武陵農場內建置的台灣櫻花鉤吻鮭生態中心展示館，可近距離看到其在水中悠游樣態。

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台灣櫻花鉤吻鮭生態中心展示館自二○○六年開幕，經翻新整修於去年七月重新開幕，供遊客體驗櫻花鉤吻鮭生態之美。

雪管處表示，鮭魚生態中心展示槽以「模擬自然溪流生態」為主要設計概念，於不同水深的展示槽，調整水流大小，再利用倒木、石頭擺放堆疊，營造出瀑布、深潭、緩流等溪流地形；並於岸邊栽種七家灣溪原生植物，如冷水麻、苔癬等。展示槽高度模擬七家灣溪原始生態，讓遊客彷彿行進於七家灣溪邊，近距離欣賞國寶魚在水中悠游樣態。雪管處也著手規劃深度體驗教室，民眾未來可望得以穿潛水衣入溪觀察櫻花鉤吻鮭。

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