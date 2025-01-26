春節初三、初四 疏運最高峰

金門縣副縣長李文良（右一）率縣府觀光處長許績鑫（左一）前往金門機場，與金門航空站主任洪念慈（左二）迎接旅台金門鄉親返鄉過年。（記者吳正庭攝）

2025/01/26 05:30

〔記者賴筱桐、林志怡／綜合報導〕昨天是春節九天連假首日，行政院長卓榮泰赴交通部高速公路局視察國道路況，卓揆表示，今年假期提早開始，希望疏散除夕當日車流量，不過，「初三、初四絕對是高峰」，提醒用路人注意路況，不要超速、分心、酒駕或疲勞駕駛。

明天小年夜 今迎返鄉、出遊車潮

明天就是小年夜，高公局預估今天國道將出現返鄉與出遊車潮，國道一號、國道三號、國道五號南向與國道十號東向部分路段上午仍可能有部分路段出現車多情況，建議南向用路人下午再出發。

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高公局路況預報員陳恩柔指出，今日國道車流以南向為主，且多集中在上午，國道五號南向南港系統─頭城、國道一號南向楊梅─頭份與彰化系統─埔鹽系統、國道三號中和─關西從上午九時至下午二時車多壅塞；國道三號快官─霧峰中午前會有車流集中，國道十號東向鼎金系統─燕巢系統上午九時至中午十二時車壅塞。

高公局公布6大壅塞區 及早避開

疏運措施方面，今日國道收費採單一費率，並增開國道一號南向楊梅─新竹、國道三號南向大溪─關西、北向香山─新竹系統等易壅塞路段路肩，總計卅五處，也建議宜蘭往台北用路人改行台九線、國道一號與國道三號往返新竹與台南地區則改行台六十一線、南投往返台中則改走台六十三線。

交通部次長陳彥伯表示，預估高鐵台中站在初三、初四旅運量達到三十四．三萬人次高峰，可能影響服務品質，高鐵、台鐵、公路局將進行跨運具聯防機制，必要時加開車次，包括台鐵加開三十九列次台中到台北直達車，高鐵加開八列次全車自由座，公路局在高鐵台中站有直達台北的客運。

初四、初五北返上午出發 短途勿上國道

陳彥伯強調，建議用路人初一到初三南向下午出發，初四、初五北返上午出發；短途路程盡量不要上國道，長途可利用台六十一線公路。另外，今年國道客運提供六折優惠與免費轉乘措施，鼓勵搭乘大眾運輸工具。高速公路局長趙興華說明，國道南向尖峰落在初一至初三，以初二預估七十一百萬車公里最高，考量大部分車流是回娘家，不實施高乘載管制。

行政院長卓榮泰昨天到交通部高速公路局了解春節期間的國道路況。（記者賴筱桐攝）

春節連假首日，高速公路除部分路段壅塞，車流除大致正常。（記者林正堃攝）

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