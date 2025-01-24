迎台灣燈會 桃園文化場館點亮活動滿檔

配合台灣燈會，中原文創園區有點燈活動，入夜後展現不同樣貌。（文化局提供）

2025/01/24 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕今年台灣燈會在桃園市舉行，市府文化局所轄廿三個場館配合辦理「桃園城市故事館群燈光計畫」，預計展至二月底，除了燈飾妝點，各館舍共有六十餘場活動或夜間體驗，讓台灣燈會不僅是「燈會」，更是市民參與的節慶。

燈飾永續環保 與社區、學校合作

文化局長邱正生表示，各場館燈飾製作強調永續環保，運用回收瓶器、太陽能燈飾等材質，融入場域特色，且社區、學校合作創作，例如延平路食農故事館與中壢國中合作，以回收玻璃瓶為創作媒材，搭配太陽能瓶塞燈，創作植物光瓶裝飾牆面；壢景町與新榮國小師生聯手，運用大型廢棄珍珠板搭配毛線，編織「星之花」懸掛於壢景町廣場。

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桃園77藝文町以啤酒罐結合環保燈源；龜山眷村故事館「烏龜燈」則是龜山國中學生創作；馬祖新村文創園區以星星滿天飛的將軍村特色，設計「陸軍彩繪小戰車燈」主燈牆與星星地燈妝點眷舍。

活動迎賓 夜訪美術館、劍舞祈福

廿三個場館於新春期間都有活動，例如中原文創園區一月卅一日起就有「炫耀玩蛇麼」，市立兒童美術館有兩場夜訪美術館活動，桃園77藝文町有創意彩繪玻璃瓶、燈籠活動，壢景町「元宵走春暖心遊」，八德八塊厝民俗藝術村配合元宵節進行「劍舞祈福」、「彩繪幸福光」，詳情可至各館舍臉書粉絲專頁或「藝遊桃園」查詢。

市長張善政昨出席宣傳會時說，台灣燈會二月七日於高鐵桃園站前廣場和桃園機場捷運A19桃園體育園區站周邊開展，文化局的廿三個場館，邀請在地藝術家與學生，以「環保、永續、共創」為核心精神，創意製作燈具，邀請國人前來體驗。

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