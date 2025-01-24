為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    迎台灣燈會 桃園文化場館點亮活動滿檔

    配合台灣燈會，中原文創園區有點燈活動，入夜後展現不同樣貌。（文化局提供）

    配合台灣燈會，中原文創園區有點燈活動，入夜後展現不同樣貌。（文化局提供）

    2025/01/24 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕今年台灣燈會在桃園市舉行，市府文化局所轄廿三個場館配合辦理「桃園城市故事館群燈光計畫」，預計展至二月底，除了燈飾妝點，各館舍共有六十餘場活動或夜間體驗，讓台灣燈會不僅是「燈會」，更是市民參與的節慶。

    燈飾永續環保 與社區、學校合作

    文化局長邱正生表示，各場館燈飾製作強調永續環保，運用回收瓶器、太陽能燈飾等材質，融入場域特色，且社區、學校合作創作，例如延平路食農故事館與中壢國中合作，以回收玻璃瓶為創作媒材，搭配太陽能瓶塞燈，創作植物光瓶裝飾牆面；壢景町與新榮國小師生聯手，運用大型廢棄珍珠板搭配毛線，編織「星之花」懸掛於壢景町廣場。

    桃園77藝文町以啤酒罐結合環保燈源；龜山眷村故事館「烏龜燈」則是龜山國中學生創作；馬祖新村文創園區以星星滿天飛的將軍村特色，設計「陸軍彩繪小戰車燈」主燈牆與星星地燈妝點眷舍。

    活動迎賓 夜訪美術館、劍舞祈福

    廿三個場館於新春期間都有活動，例如中原文創園區一月卅一日起就有「炫耀玩蛇麼」，市立兒童美術館有兩場夜訪美術館活動，桃園77藝文町有創意彩繪玻璃瓶、燈籠活動，壢景町「元宵走春暖心遊」，八德八塊厝民俗藝術村配合元宵節進行「劍舞祈福」、「彩繪幸福光」，詳情可至各館舍臉書粉絲專頁或「藝遊桃園」查詢。

    市長張善政昨出席宣傳會時說，台灣燈會二月七日於高鐵桃園站前廣場和桃園機場捷運A19桃園體育園區站周邊開展，文化局的廿三個場館，邀請在地藝術家與學生，以「環保、永續、共創」為核心精神，創意製作燈具，邀請國人前來體驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播