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    首頁　>　生活

    基隆易肇事路口 6處完成改善

    基隆市政府交通處將行穿線退縮，拉開與路口的距離，減少轉彎車撞行人事故。（記者羅國嘉攝）

    基隆市政府交通處將行穿線退縮，拉開與路口的距離，減少轉彎車撞行人事故。（記者羅國嘉攝）

    2025/01/20 05:30

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆市政府針對市區路口行穿線進行檢討改善，推動行穿線退縮計畫，截至目前，針對部分容易肇事路口，已有六處路口完成改善。交通處表示，今年起將配合市府的道路及人行空間改善工程，盤點檢討路口行穿線位置，持續改善人行環境。

    市民反映，部分路口行穿線過於靠近路口，容易導致轉彎車輛因視線盲點未能及時發現行人，增加交通事故風險。市議員韓世昱表示，要求市府對全市路口進行全面體檢，建議將行穿線後退數公尺，增加行人與車輛間的安全距離。他也指基隆路口狹窄且多為單行道，行穿線的設置應更注重行人安全。

    行穿線退縮 增加人車安全距離

    交通處交通工程科長章志華說，行穿線的設置需考量路口轉角視距、行人停等空間，及穿越距離等因素。退縮行穿線需搭配人行道無障礙坡道、定位磚等實體設施調整，並適時結合道路工程一併進行改善。

    章志華表示，截至目前，已針對部分轉角視距不良、易造成車輛A柱阻擋視線等六處路口完成行穿線退縮，包含忠一路／孝二路口、仁二路／愛三路口、信一路／義四路口、基金三路／武隆街口、安樂路二段／安和一街口、源遠路三五五號前路口。

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