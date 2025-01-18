花蓮震後重建 善款委員會只開3次會

花蓮縣議會昨天舉辦0403善款專案會議，要求善款委員會應增加開會次數，即時處理民眾需要。（記者花孟璟攝）

2025/01/18 05:30

議員質疑無法反映民眾需求 善款會︰依規半年1會 有需要就召開

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮去年○四○三地震迄今十個月，縣議會昨召開地震後專案會議，整整開了三小時還欲罷不能！議員認為，都是因為善款委員會從災後至今只開三次會，無法解決即時解決災民問題；善款委員會副主委饒忠說，善款目前剩三億餘元會謹慎使用，先爭取中央補助，不夠再動支善款。

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善款剩3億多 先爭取中央補助

去年○四○三地震後，造成天王星大樓、統帥大樓等多棟房屋倒塌，經建築師、結構技師評估有紅單建物九十件、黃單九十二件；紅單十七件由縣府強制拆除，其中民宅有十二件，包含六棟透天厝選擇重建，集合式住宅的天王星社區、花一邨社區、統帥大樓、北濱街二號社區選擇都市更新重建；吉安麥當勞的台雄大樓則透過都更辦理重建。

其餘紅黃單建物當中，民宅一二三件有廿八件由住戶自行拆除、有卅九件申請私有建物耐震弱層補強、卅戶自行修繕、吉安馥邑京華大樓社區六棟本月確定由國土署專案協助拆除。

重建資訊瑣碎零散 盼多配套補償

縣議會昨上午召開地震重建專案會議，由議員楊華美召集舉辦，由縣府、國土署說明補助重建進度，並聽取受災集合式大樓管委會主委的問題及意見，楊華美說，地震後迄今，縣府重建相關資訊瑣碎零散，甚至地震善款委員會迄今只開會三次，無法反映民眾需求，如建物耐震補強施工，工法會造成部分住戶室內面積縮小，希望善款有配套補助補償民眾，盼納入善款委員會討論事項。

此外，以自用住宅重建補助限制必須為自住，造成民眾重建負擔過大，急需現金而賤賣房產；另包括中繼屋居住時間、租金補貼時間災民也盼可以延長。

中繼屋 可住到房屋修繕完成

善款委員會副主委饒忠說，花蓮縣收到的七．九億元善款，目前匡列包括住宅災損修繕補助、危險建物拆除修繕補助等八案共計四．二億元，剩三億多元真的不夠用，後續每一筆錢都須謹慎評估；至於租金補貼會跟中央申請延長，中繼屋可住到災民房屋修繕完成為止；未來善款委員會只要有需要就會開會，依規定是半年舉辦一次即可。

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