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    瀕危鬼蝠魟標本 基隆海科館亮相

    國內最大鬼蝠魟標本在海科館亮相。（記者盧賢秀攝）

    國內最大鬼蝠魟標本在海科館亮相。（記者盧賢秀攝）

    2025/01/16 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕一尾近六公尺長、一千三百公斤的瀕危物種鬼蝠魟被誤捕死亡，國立海洋科技博物館經一年多嘗試，克服難題，將鬼蝠魟製成標本「復活」，昨天在海科館主題館五樓亮相，是國內第一尾大型鬼蝠魟標本。

    長度近6公尺 體重1300公斤

    海科館表示，鬼蝠魟體型巨大、是世界最大的魟魚，因生長緩慢、繁殖稀少，並面臨捕撈威脅，被世界自然保育聯盟（IUCN）列為瀕危物種，龐大體型在海中游動時，就像巨大的風箏在海洋中飛翔，又被形容為海中的「飛行魔毯」。這次在海科館亮相的鬼蝠魟標本，體長五．四五公尺，體重一千三百公斤，是青少年期雌性，海科館為牠命名為「蝠妹」。

    海科館代理館長王明源表示，這尾大型的鬼蝠魟標本，專業團隊花了三八○天，像在創作藝術品一樣，讓這尾鬼蝠魟「復活」過來。

    海科館研究典藏組組主任施彤煒說明，二○二三年七月十三日接獲海保署通知，在金山海域有尾被延繩釣誤捕死亡的鬼蝠魟，經討論決定製成標本。但過程中充滿挑戰，找不到合適吊車、冷凍櫃和處理場地，經在地鄉親不斷幫忙連絡，克服難題，此外，國內沒有處理過大型魟魚製作標本的經驗，耗時一年多才完成標本。

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