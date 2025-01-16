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    考生染流感 醫籲快就診緩解病情

    流感疫情持續升溫，診所外大批民眾等候看診。（記者蔡淑媛攝）

    流感疫情持續升溫，診所外大批民眾等候看診。（記者蔡淑媛攝）

    2025/01/16 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕天氣冷颼颼，流感進入流行季，上週類流感門急診就診人次創十年新高，台中市診所醫師指出，學生族群也爆流感疫情，有班級三十六人近半數都感染，適逢期末考，全身「虛累累」，也不敢請假，也有高三生本週學測，竟得流感，讓學生超崩潰，醫師提醒，有流感症狀應就醫，有抗病毒藥物緩解，衛生局也呼籲，公費流感疫苗已開放全民施打，應盡速接種。

    流感疫情節節攀升，衛生局統計，本李流感疫情累計流感併發重症四十五例，其中十三例死亡，上週新增兩例死亡，分別為六十多歲及八十多歲男性、三例重症個案都是六十多歲男性，皆未施打疫苗；近四週社區呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，並以A流H1N1為主。

    小兒科診所醫師施勝桓指出，這波流感出現發燒、倦怠、聲音沙啞、肌肉痠痛等症狀，以A流為主，但也驗出不少B流，這兩天有國中生就診，快篩檢出B流，還說老師調查全班近半快篩確診得流感，即使病得虛累累，面對期末期，也不敢請假；也有高三生得流感，面對週六學測，急得請醫師給藥，要在三天內痊癒。

    施勝桓說，流感有抗病毒藥物，可有效減緩症狀及縮短病程。

    衛生局指出，流感疫情高峰預計將落在農曆春節前後，全市流感疫苗剩餘約七．五萬劑，呼籲民眾盡快施打。

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