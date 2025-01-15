12強悠遊卡熱銷 所得捐助棒運

「世界12強棒球賽奪冠紀念悠遊卡」狂銷，悠遊卡公司特別捐贈售卡所得，推動棒球運動。（記者林正坤攝）

2025/01/15 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台灣隊在二○二四世界十二強棒球錦標賽奪冠，紀念悠遊卡熱銷廿六萬餘張，悠遊卡公司昨捐出售卡所得七五○萬餘元給中華職棒大聯盟、中華民國棒球協會及台灣原住民棒球運動發展協會，推廣原鄉棒球運動。十二強選手潘傑楷和林立表示，能被印在悠遊卡上相當難能可貴，希望能讓偏鄉小球員有新的球具使用，在球場上有更好表現，更鼓勵他們超越學長朝夢想前進。

台東出身的潘傑楷表示，知道發行紀念悠遊卡時很開心，除具有紀念價值，更能以實質行動支持原鄉棒球。他回憶小時候球具都是用學長留下來的舊手套或釘鞋，希望此次捐款讓小球員有新的球具使用，在球場上有更好的表現，繼續努力，勇敢做夢。

請繼續往下閱讀...

花蓮出身的林立分享，偏鄉小朋友的裝備或球具都比較老舊，經費跟北部比起來有差距，打球特別辛苦，這次活動可以幫助偏鄉學童朝棒球路邁進，希望他們都可以因為喜歡棒球而去打棒球，將來超越學長，往夢想前進。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，此次發行紀念卡數量及捐款金額均為史上最高，也鼓勵民眾不只是買一張悠遊卡，更應該走入棒球場，進場看球就是對球員最大的鼓舞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法