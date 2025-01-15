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    中壢既成道路地主 架圍籬阻礙通行

    中壢區龍岡路一段63巷內屬於既成道路的圍籬爭議，市議員魏筠（左）辦理會勘。（記者李容萍攝）

    中壢區龍岡路一段63巷內屬於既成道路的圍籬爭議，市議員魏筠（左）辦理會勘。（記者李容萍攝）

    2025/01/15 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區東興里龍岡路一段六十三巷內石頭段兩筆土地，六十幾年來均屬既成道路，區公所長期鋪設柏油養護並供人車通行，詹姓地主近年要求公所返還土地，案在爭訟中，去年十月下旬卻逕自架設約五十公尺圍籬阻礙車輛通行，市議員魏筠接獲陳情，昨邀集有關單位會勘，質疑市府消極以對，建議建築管理處能就圍籬進行報拆違建程序，後續待訴訟結果出爐，讓居民有安全通行的空間。

    東興里長莊英起表示，這條巷子內有四十幾戶、上百位居民，賴以通往中壢火車站後站，由於地主架設圍籬阻路，垃圾車無法進出，家戶必須拎著大包小包垃圾跑到數十公尺外的路口等垃圾車，近日寒流一波波，有時還下著雨，老人家都喊吃不消，因巷道路幅變窄，曾有消防車開到這裡遇到圍籬只好倒退嚕。

    垃圾車、消防車無法進出

    魏筠昨邀集市府消防局、建築管理處、養護工程處、環境管理處、中壢公所與莊英起會勘，會中，建管處拆除科長李嘉哲說，該圍籬未申請雜項執照，可先做違章查報，但是這塊土地早年有蓋房子並非提供道路使用，是地主鋪設柏油供大眾通行，至今超過廿年，屬於既成道路就要保持暢通，但仍是地主產權，後續要等待判決出爐後，才能決定圍籬拆除與否。

    魏筠表示，該巷道過去六十幾年是消防救災、民生天然氣供運、電信傳輸、警察治安巡邏、垃圾清運等民生必須的聯絡道路，地主上訴最高法院審理中，卻逕行架設圍籬且部分超出其地號界線，造成居民出入不便。

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