陽交新研究提升光電探測器性能 測癌更精準

為癌症檢測與生物醫學治療帶來嶄新可能性！國立陽明交通大學電子所副教授譚至善（右二）指導碩士生賴昱璇（右三），成功開發一項創新技術，刊登於國際權威學術期刊「Small」，圖為研究團隊於量測儀器前合影。 （陽明交大提供）

2025/01/14 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕為癌症檢測與生醫治療帶來更多可能！陽明交通大學團隊透過「雙面鈍化技術」顯著提高錫基鈣鈦礦光電探測器對弱光的辨識能力，有望更精準定位腫塊或異物的位置、大小及組成，協助醫療專業人員制定更準確的診斷與治療方案，研究成果獲刊於國際權威學術期刊《Small》。

陽明交大電子所副教授譚至善說明，近紅外光波長較長、能量較低，具有穿透生物組織更深、對樣本損傷更小的優勢，同時在活體生物系統中幾乎不受背景自發螢光的干擾等特性，使其成為醫學診斷、手術和治療的理想工具。而錫基鈣鈦礦則因無鉛、環境友好的特性，以及適合吸收近紅外光的能隙受矚，但穩定性較差則阻礙了實際應用。

請繼續往下閱讀...

在譚至善指導下，碩士生賴昱璇在錫基鈣鈦礦材料的頂部與底部引入大型烷基銨中間保護層，通過雙面鈍化有效抑制了亞錫離子的氧化，讓材料保持其穩定性及維持光電性能，也降低材料缺陷密度、增強載流子遷移率，並最大限度減少界面處的非輻射能量損失，提升薄膜品質，在弱光偵測中的信號辨別能力極為卓越。

提供環保型光電材料研究參考

譚至善指出，此可提升醫療檢測儀器的精度與效率，特別適合用於六五○至九○○奈米波段，該範圍內的光穿透性強且對生物組織的損傷低，有助於生物醫學影像及診斷技術的發展，也為環保型光電材料的研究提供重要參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法