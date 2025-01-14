衛福部：新版財劃法若施行 貧者恆貧／衝擊育兒津貼發放、獨居長輩關懷措施

創世、華山、人安基金會昨舉行寒士30活動，前副總統陳建仁（左二）與夫人羅鳳蘋（左一）出席。（記者楊媛婷攝）

2025/01/14 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕由藍白主導的立院通過新版財劃法，中央須釋出三千七百五十三億元經費給地方，衛福部次長呂建德昨表示，若該法上路施行，將衝擊零到二歲育兒津貼、社安網人力經費等社福預算約廿八％，推估全台約有十二萬位獨居長輩關懷措施也將受到影響。

創世、華山、人安基金會昨舉行「第卅五屆寒士吃飽三○活動」，將含七道菜的年禮與六百元紅包送達全台近一．四萬個服務對象，前副總統陳建仁伉儷、呂建德等都出席，身為天主教徒的陳建仁表示，愛不是名詞而是動詞，感謝中央、地方、民團彼此合作，帶給弱勢家庭溫暖，讓台灣成為一個更好的地方。

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呂建德則表示，關懷弱勢需要中央與地方齊心，今年我國已進入超高齡社會，每五名國人就有一名是六十五歲以上長者，目前台灣列冊需關懷的長者約五．五萬人，衛福部擬今年推出擴大關懷獨居長輩方案，正清查全台潛在需關懷長者，推估約有十二萬人，會透過既有結合民政、警政、消防系統的長者關懷送餐措施，進而結合長照三．○醫療照護，政院已在研擬方案，近期就會對外公布。

雖衛福部擬擴大服務，呂建德表示，立院通過新版財劃法後，衛福部的預算統刪廿八％，若新法正式實施，除會影響獨居長者關懷措施外，也將衝擊育兒津貼、社會救助津貼等發放，還有社安網的運作人力經費等，他指出，立院應希望人民的生活可愈來愈好，但新版財劃法對人民社福將造成巨大影響。

呂建德指出，若新版財劃法實施，地方經費預算大幅增加，地方政府當然也要扛起相應的責任與工作，包含相關津貼發放、獨居長者的關懷等，但部分地方政府在原本的財劃法架構下，就有豐富的預算經費，中央政府原扮演城鄉平衡、調和區域發展的角色，在新版財劃法下，可能造成縣市間富者恆富、貧者恆貧，呼籲立院審慎考慮。

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