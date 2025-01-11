為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台東綠野仙蹤渡假村 環評初審通過

    2025/01/11 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕有業者擬在台東縣卑南鄉興建「綠野仙蹤渡假旅館」，蓋旅館與villa，但位置在當地下賓朗部落（Pinaski）傳統祖靈地正上方，族人昨赴環境部抗議，開發單位則承諾會施工前試挖監看，若有祖靈遺骨將遵照傳統祭祀處理等；環境部專家小組經討論，認定該案無環境影響，初審通過。

    祖靈地遭開發 下賓朗部落族人抗議

    綠野仙蹤渡假旅館擬在下賓朗段開發，興建一棟旅館、十一棟villa，用地約二．一七公頃，前年起送環評審查，昨日在環境部進行專家小組第二次初審；當地卑南族下賓朗部落族人到環境部大門口抗議，痛批開發場址是祖靈安息地，強烈要求退回環評。

    開發單位指出，會遵循相關環境保護規範，並位於台東多元發展區，健全縣級的機能發展規劃，也曾在部落舉辦公開說明會，未來建好會大量進用在地員工，開設訓練班，且施工前會諮詢專家並進行試挖，若有祖靈座落，會用傳統祭祀適當處理，部落祭典期間也會停工配合。

    環評委員經過專業判斷與討論後，認定該案無環評影響，決議通過該開發案環評初審，但要求開發單位補正資料後再送環評大會審議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播