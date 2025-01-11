台東綠野仙蹤渡假村 環評初審通過

2025/01/11 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕有業者擬在台東縣卑南鄉興建「綠野仙蹤渡假旅館」，蓋旅館與villa，但位置在當地下賓朗部落（Pinaski）傳統祖靈地正上方，族人昨赴環境部抗議，開發單位則承諾會施工前試挖監看，若有祖靈遺骨將遵照傳統祭祀處理等；環境部專家小組經討論，認定該案無環境影響，初審通過。

祖靈地遭開發 下賓朗部落族人抗議

綠野仙蹤渡假旅館擬在下賓朗段開發，興建一棟旅館、十一棟villa，用地約二．一七公頃，前年起送環評審查，昨日在環境部進行專家小組第二次初審；當地卑南族下賓朗部落族人到環境部大門口抗議，痛批開發場址是祖靈安息地，強烈要求退回環評。

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開發單位指出，會遵循相關環境保護規範，並位於台東多元發展區，健全縣級的機能發展規劃，也曾在部落舉辦公開說明會，未來建好會大量進用在地員工，開設訓練班，且施工前會諮詢專家並進行試挖，若有祖靈座落，會用傳統祭祀適當處理，部落祭典期間也會停工配合。

環評委員經過專業判斷與討論後，認定該案無環評影響，決議通過該開發案環評初審，但要求開發單位補正資料後再送環評大會審議。

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