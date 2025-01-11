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    羅東年貨市集減塑 連18天抽獎

    羅東民生市場年貨齊全，300多攤商品玲瑯滿目。（記者王峻祺攝）

    羅東民生市場年貨齊全，300多攤商品玲瑯滿目。（記者王峻祺攝）

    2025/01/11 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公有市場年貨市集開張，零食、乾貨及魚鮮肉品應有盡有，鎮公所邀民眾響應減塑環保，今天起自備菜籃、環保袋購物就能參加抽獎，一連十八天，每天送出八十八樣包括五百元市場兌換券等好禮。

    羅東有兩處公有市場，民生市場年貨齊全，廣場外還因應春節設置年貨大街，糖果、餅乾及魷魚絲等零嘴乾貨，應有盡有；開元市場則在清潭路旁另闢年節水果展售區，展售新鮮水果與禮盒。

    羅東鎮公所鼓勵民眾自備購物袋、菜籃車等方式採買年貨，減少塑膠袋使用，只要到市場採買三樣商品以上，並響應減塑政策，就能獲得一次抽獎機會，可到民生市場中間大門入口處兌換，但持紅白塑膠手提袋材質者，則不符合資格。

    鎮長吳秋齡說，年貨市集減塑送好禮活動時間為十一日至廿八日除夕，每日上午八點半至中午十二點，好禮包括清潔用品、香皂、廚房抹布、洗碗精、好神拖等，還有保溫瓶、有機土以及五百元市場兌換券，每天抽出八十八項好禮，連續十八天，獎品超過一千五百項。

    另外，活動期間民眾只要到民生、開元市場自拍減塑行為，不限採買數量，上傳臉書打卡，並留言「一起來減塑」，前往民生市場入口抽獎處，向服務人員出示手機畫面，就能兌換每日限量宣導品一份，送完為止。

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