《新北》百家特色店導覽 走讀、手作送好禮

新北市教育局即日起推出「百家終身學習商鋪計畫」，可免費報名參與商店導覽活動，活動包含走讀、手作體驗等課程。（教育局提供）

2025/01/11 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市教育局推出「百家終身學習商鋪計畫」，整合一百家在地特色商鋪，提供大眾探索學習的創新平台，學員可藉由導覽了解商鋪經營特色與文化，還能拓展視野、培養興趣。

前百名加碼送社大3千元學分費

教育局長張明文指出，這項計畫合作店家種類多元，包含聖瑪莉丹麥麵包莊園介紹麵包西點知識及製作過程，淡水區香草街屋提供香草茶包體驗，三重區歲月書屋分享在地眷村故事，也有藥局、香鋪、西裝店、焚化廠、佛具店、五金行等多元商店響應活動。

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張明文說，即日起民眾可至「社會教育資源網」報名商店導覽活動，各項名額額滿為止，參與導覽集滿十二個不同商家的戳章，可兌換小禮物一份，前一百名加碼贈送新北市社區大學課程學分費抵免三千元。

磚雕巷有「藝」思 百年街屋做茶包

「陳逢顯毫芒雕刻館」匠師陳逢顯表示，雕刻館在新店區推廣藝術教育四十餘年，館內有素描、書法、油畫、毫芒雕刻、磚雕及陶瓷DIY等，讓民眾欣賞多元人文藝術，還有一條「磚雕巷」可以走讀。

「香草街屋」主人蔡以倫指出，街屋坐落於淡水最早的老街重建街，鄰近祖師廟、龍山寺、淡水紅樓、日本警官宿舍、滬尾小學校等廟宇或文化古蹟；活動將帶領學員走讀淡水老街文化景點，並在百年街屋體驗香草手作，認識淡水在地的香草植物，製作香草茶包或防蚊噴霧。

教育局說，集點本可至各百家終身學習商鋪、三重圖書館分館、新店區安坑國小終身學習資源中心、淡水區公所及市府一樓聯合服務中心等地領取，活動自即日起至三月卅一日止。

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