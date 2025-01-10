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    《桃園》仁德國小啟動建校 114學年度招3班新生

    仁德國小附設非營利幼兒園正施工中，預計114學年度可提供幼兒園、小一招生。（記者謝武雄攝）

    仁德國小附設非營利幼兒園正施工中，預計114學年度可提供幼兒園、小一招生。（記者謝武雄攝）

    2025/01/10 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德區人口增加快速，八德國小持續增班仍難滿足新生入學需求，市府二○二一年起，規劃設置「仁德國小」以紓解就學壓力，去年編列預算興建幼兒園將招收三班學生，今年啟動第一期建校工程，總經費五億一千五百萬元，今年八月起的一一四學年度，將借用非營利幼兒園五間教室招收第一屆共三班小一新生，明年第一期校舍完工後，可擴大招收六班新生。

    借用非營利幼兒園5教室上課

    仁德國小建校計畫是先興建非營利幼兒園大樓，工程經費約一億一千五百萬元，設計地上三層建築物，提供九間教室，去年二月開工，一一四學年度前可完工，提供幼兒園使用。

    考量國小學童就學需求龐大，將提供五間教室給國小招收新生三班；幼兒園也是三班，包括二歲專班兩班各可收十六人、三到五歲混合班一班招收廿四人；幼兒園和國小使用的樓層、進出動線等會區隔，彼此不影響。

    幼兒園也招3班 動線會區隔

    仁德國小土地面積一．七二公頃，第一期工程將興建教學大樓、圖書館及操場，樓地板面積八○四二平方公尺，配置四十一間教室，總經費五億一千五百萬元，市府已上網招標，預計明年完工，一一五學年度啟用；第二期校舍工程將興建行政大樓、教學大樓，樓地板面積六四七四平方公尺，總經費五億一千三百萬元，正在設計規劃中，預計下半年發包，一一六學年度啟用。

    市府教育局教育設施科長鄭卉玶說，仁德國小一一四學年度招收國小三班新生，此後每學年度都招收六班，至一二○學年度各年級都有六班，學區都已調整完畢，屆時將可紓解八德國小就學壓力。

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