雲嘉6口抗旱井通水 84公頃農田受益

農田水利署副署長林國華（左二）、立委劉建國（中）等人，共同啟用抗旱井。（記者鄭旭凱攝）

2025/01/09 05:30

斥資2800萬元 改善灌區水井 解決旱季無水灌溉 造成農損問題

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕二○二一年及二○二三年因為颱風未過境台灣等因素，各地水庫蓄水量瀕瀕告急，因為乾旱造成嚴重農損。農田水利署雲林管理處二○二三年起在雲林、嘉義設置六口緊急抗旱井，昨天舉行完工通水典禮；另還有十口抗旱井也陸續動工。水利署官員表示，未來在水源不足時抗旱井可望發揮作用，讓農民免於無水灌溉之苦。

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2023年旱災 古坑咖啡收成大減9成

二○二一年旱災導致雲林縣包括古坑、斗南、斗六、林內及大埤等地種植的竹筍落葉枯死；二○二三年的旱災除了竹筍以外，連古坑鄉所產知名的咖啡收成也大減九成，農民損失慘重。

水利署雲林管理處啟動抗旱井設置，昨天雲、嘉地區一起啟用六座抗旱井，包括大埤鄉兩座，其餘斗南鎮、斗六市、古坑鄉及嘉義縣大林鎮等各一座，啟用典禮在大埤鄉舉行，包括農田水利署副署長兼雲林管理處處長林國華、立委劉建國、雲林縣議員張庭綺等人與會。

可補充斗六大圳通水前 灌溉水源

劉建國表示，台灣以農立國，農民若沒水灌溉將是國安問題，雲林縣近年來面臨嚴峻的旱象，農民生計受影響，為解決缺水問題，水利署雲林管理處二○二三年通過對灌區內的地下水井進行改善，總工程費二千八百萬元，受益面積八十四公頃，可改善當地農民的灌溉條件，讓農民能安心耕作。

林國華表示，由於斗六大圳於每年的五月十五日才開始通水，所以斗六、斗南灌區一期作並未供給地面水，必須高度仰賴地下水源補充灌溉，抗旱井將在水源不足時提供農民灌溉水源，也呼籲農民配合公告，在指定期間內取水灌溉，以確保水資源的永續利用。

另10口井陸續動工 工期約一年

劉建國表示，雲林另有十口抗旱井的鑿井補助也已經到位，總經費五千七百萬元，近日已陸續動工，預定一年左右完工，屆時將能為更多農民帶來幫助。

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