春節南橫每日開放 有時段限制

2025/01/09 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕公路局南區養護工程分局昨天公布春節交通疏運措施，南橫公路在春節期間每日開放，僅有開放時段限制，池上大橋雖在施工，但可供雙向雙線通行，民眾也可選擇替代道路。

南區養護工程分局副分局長王慶雄表示，南橫公路台二十線梅山口至向陽路段，原本每週二、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入，因應春節九天連假，二十八日及三十日取消管制通行，開放時段為上午七時至下午二時進入，並於下午五時離開管制路段，可通行車種為五公噸以下貨車、九人座以下客車及機車。

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另外，往返花蓮至池上車輛，經台東市區可依台九線通行，北上建議走外環道繞過池上鬧區再接回台九線，施工中的池上大橋雖可在春節期間供雙向雙線通行，但建議繞至初來橋再往返市區。

另外，台九線二車道變為一車道路段實施漸變措施，北上（往台東）漸變位於新路社區路段（四百四十九公里處），於連假第三日（二十七日）、第五日（二十九日）每日八時至下午三時實施，視情況解除或延長；南下（往屏東）漸變位於雙流社區路段（四百四十公里處），於連假第六至八日（三十日至二月一日）每日十二時至晚間七時實施，視情況解除或延長。

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